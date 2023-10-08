Vào khoảng 9h30 ngày 29/9, bà Chi cùng con trai đến Công an xã trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 300 triệu đồng để trong tủ.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 8/10, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với bà Trương Thị Mỹ Chi (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hanh) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.
Vào khoảng 9h30 ngày 29/9, bà Chi cùng con trai đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 300 triệu đồng để trong tủ.
Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hanh điều tra vụ việc.
Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, lực lượng công an nhận định không xảy ra vụ trộm nên mời bà Chi về trụ sở làm việc.
Tại đây, bà Chi đã thừa nhận không bị mất trộm số tiền 300 triệu đồng như đã trình báo với cơ quan công an.
Giải trình về số tiền trên, bà Chi cho biết đã mua vàng và chi tiêu hàng ngày nên chỉ còn 64 triệu đồng tiền mặt. Khi mẹ ruột bà Chi kêu lấy số tiền trên để cất nhà mới, vì muốn giữ số tiền trên nên bà này đã báo tin giả bị mất trộm.