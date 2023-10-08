Chàng trai không đeo mặt nạ trúng Vietlott hơn 14 tỉ đồng: Lên kế hoạch làm từ thiện

Cụ thể, một tài khoản Facebook viết: Chúc mừng chủ tịch Nguyễn Hoài Ân đã hốc Jackpot 2. Cùng với nội dung đăng tải, trang Facebook cá nhân còn chụp hình căn cước công dân của ông Ân, một loạt vé số Power 6/55 của Vietlott trong đó có 4 vé Bao 18 (vé có 18 cặp số) và một số thẻ tiết kiệm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi Vietlott công bố kết quả kỳ quay số mở thưởng ngày 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người vừa nhận giải Jackpot trị giá hơn 14 tỉ đồng trúng tiếp giải Jackpot 2.

Tuy nhiên, Chủ tịch Vietlott – ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết do vé trúng giải Jackpot 2 loại hình vé số Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 7/10 được phát hành từ một điểm bán hàng nên chưa kiểm chứng được thông tin người trúng là ai.

Thông tin trên khiến không ít người tin rằng ông Nguyễn Hoài Ân, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM, lại trúng tiếp giải Jackpot 2, loại hình vé số Power 6/55 Vietlott trị giá hơn 4,6 tỉ đồng.

Vietlott cho biết kết quả giải Jackpot 1 kỳ quay số ngày 7/10 có 6 cặp số 04-13-36-40-43-52 và số đặc biệt 34 nhưng không có vé trúng. Còn giải Jackpot 2 có 1 vé trúng khi có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1 và có 1 cặp số trùng với số đặc biệt.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Ân chia sẻ, tuy bỏ ra một số tiền lớn để mua bao số nhưng chỉ coi đây là 1 hình thức giải trí, không phải mua để đầu tư như nhiều người bình luận. Bởi, theo anh việc trúng số là do may mắn.

"Tôi bắt đầu mua vé số Vietlott từ lâu thường xuyên mỗi ngày. Hôm nào ít thì chi khoảng 1 triệu, nhiều thì khoảng vài chục triệu để mua vé số. Nhưng đến tháng 3 năm nay tôi mới may mắn trúng lần đầu tiên với giải hơn 130 triệu đồng", anh Ân cho biết.

Ông Nguyễn Hoài Ân nhận giải thưởng Jackpot vào ngày 3/10 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hôm 3/10, anh nhận thưởng hơn 14 tỉ đồng và là một trong số ít người trúng thưởng của Vietlott công khai danh tính vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, vì cho rằng số tiền thưởng này không hề lớn nên anh Ân khá thoải mái chia sẻ niềm vui của mình đến mọi người. Anh Ân bật mí thêm, hiện tại anh còn độc thân, đang làm kinh doanh ở TP.HCM.

Anh cho biết, đến nay chưa gặp rắc rối gì trong cuộc sống. Một số người trên mạng xã hội chủ động bình luận số tài khoản để "xin lộc" và anh đã chuyển khoản cho họ một số tiền tùy theo tâm trạng. Anh Ân cho biết 2 lần trúng thưởng liên tiếp trong 1 tuần là điều khiến anh khá bất ngờ. Anh dự định sẽ lên kế hoạch làm từ thiện trong thời gian tới.