Vụ tai nạn tại Đắk Lắk khiến 13 người thương vong: Xe tải lấn làn lao thẳng vào xe khách

Đời sống 09/10/2023 10:48

Một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải liên quan đến vụ tai nạn với xe khách tại tuyến đường tránh của thị xã làm 1 người tử vong, 12 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 9/10, một lãnh đạo Công anthị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải có liên quan đến vụ TNGTvới xe khách tại tuyến đường tránh của thị xã làm một người tử vong tại chỗ, 12 người khác bị thương.

Vụ tai nạn tại Đắk Lắk khiến 13 người thương vong: Xe tải lấn làn lao thẳng vào xe khách - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Đơn vị trích xuất từ camera hành trình của một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra vụ TNGT, qua đó cho thấy xe tải đã chạy lấn làn của xe khách, dẫn tới tai nạn. Làm việc với công an, tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc, phù hợp với toàn bộ hiện trường sự việc.

Phía cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy của tài xế xe tải, xe khách để làm rõ. Kết quả, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Riêng tài xế xe khách, phía cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả chính xác.

Vụ tai nạn tại Đắk Lắk khiến 13 người thương vong: Xe tải lấn làn lao thẳng vào xe khách - Ảnh 2
Chiếc xe khách biến dạng sau cú tông mạnh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 13h40 chiều 8-10, xe tải biển kiểm soát 29H-076.25 do tài xế Phạm Văn Huân (quê Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi xe tải nói trên lưu thông đến tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ đã tông vào xe khách biển kiểm soát 47F-002.03 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, 12 người được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị tông bẹp dúm phần đầu và hông xe; riêng xe tải sau khi tông vào xe khách đã đâm gãy lan can đường.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân và cơ quan công an đã nỗ lực đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an thị xã Buôn Hồ đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn và sẽ xuống tỉnh Đắk Nông để thăm hỏi gia đình của nạn nhân tử vong.

Đứng chụp ảnh để báo cáo chấm công, một nam bảo vệ bị xe tông tử vong

Đứng chụp ảnh để báo cáo chấm công, một nam bảo vệ bị xe tông tử vong

Tại cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

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