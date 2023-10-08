Vụ bé 6 tuổi tử vong do ngộ độc sau tiệc Trung thu: Công ty liên quan tạm dừng bán bánh su kem

Đời sống 08/10/2023 16:16

Đại diện Công ty cổ phần bánh Givral cho biết đã tạm ngưng sản xuất mặt hàng bánh su kem cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ ngộ độc hàng loạt khiến 50 người đau bụng, tiêu chảy; 1 trẻ tử vong sau đêm Trung thu tại chung cư Palm Heights (TP.HCM).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 8/10, Công ty cổ phần bánh Givral cho biết đã tạm ngưng sản xuất mặt hàng bánh su kem cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. 

Trước đó, hội đồng chuyên gia của Sở Y tế TP.HCM nhận định khả năng cao bánh su kem nhiễm khuẩn là nguyên nhân của vụ ngộ độc đêm Trung thu. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến có phức tạp và khó nhận biết hơn so với các vụ việc trước đây, thường xảy ra tại các trường học (nhà trẻ, mẫu giáo,…).

Ngành y tế ghi nhận có 19 trẻ phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng 2, Lê Văn Thịnh, Nhân dân Gia Định, Nhi đồng 1; một trẻ tử vong trên đường đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu vào đêm 1/10.

Vụ bé 6 tuổi tử vong do ngộ độc sau tiệc Trung thu: Công ty liên quan tạm dừng bán bánh su kem - Ảnh 1
Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nơi cấp cứu bé gái 6 tuổi trong vụ ngộ độc hàng loạt - Ảnh: VietNamNet

Theo Sở Y tế TP.HCM, điều quan trọng là có những trường hợp không dự tiệc Trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc. Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh.

“Như vậy, loại trừ khả năng bánh su kem mới bị nhiễm khuẩn tại nơi tổ chức tiệc trung thu, mà đã bị nhiễm khuẩn trước đó”, chuyên gia nhận định. Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, hiện vẫn phải chờ kết quả phân lập vi khuẩn. Tuy nhiên, kết quả cấy mẫu bệnh phẩm của 2 trẻ nhỏ tại một phòng khám tư nhân ghi nhận có vi khuẩn Salmonella.

Vụ bé 6 tuổi tử vong do ngộ độc sau tiệc Trung thu: Công ty liên quan tạm dừng bán bánh su kem - Ảnh 2
Tổ công tác Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh về trường hợp tử vong và các trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 7/10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết vẫn đang chờ các kết quả kiểm nghiệm trước khi đưa ra kết luận chính thức về vụ việc. Bà Lan suy đoán nguy cơ cao bánh su kem bị nhiễm khuẩn ở khâu bảo quản. Tuy nhiên, việc lấy mẫu chậm nhiều ngày so với khi sự việc xảy ra nên sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 3/10, nhiều đoàn kiểm tra của Công an và Ban quản lý An toàn thực phẩm đã kiểm tra cửa hàng phân phối và cơ sở sản xuất bánh su ke. Bước đầu, chưa ghi nhận vi phạm. Nguyên liệu, mẫu lưu bánh su kem trong ngày xảy ra sự việc cũng đã được đưa đi kiểm nghiệm.

Đại diện công ty này cho biết đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân về vụ ngộ độc.

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