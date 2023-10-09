Yên Bái: Người đàn ông tử vong khi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù

Đời sống 09/10/2023 06:10

Chủ tịch UBND xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, một người đàn ông quê ở Hải Phòng đã tử vong trong quá trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, vào tối 8/10, ông Giàng A Sáy - Chủ tịch UBND xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, sáng nay có một người đàn ông quê Hải Phòng đã tử vong khi đang trên đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay tại độ cao khoảng 2.000m (đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m). “Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thanh T. (61 tuổi, quê Hải Phòng). Ngày 7/10, ông T. cùng 2 người phụ nữ và 1 người địa phương dẫn đường bắt đầu xuất phát chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, đêm qua họ ngủ lại trên núi, sáng nay tiếp tục lên đường.

Khi đến độ cao khoảng 2.000m, mọi người nghỉ ngơi, chụp ảnh thì ông T. có biểu hiện chóng mặt, sau đó gục xuống tử vong”, ông Sáy cho biết.

Yên Bái: Người đàn ông tử vong khi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 1
Hiện trường nơi ông T. nằm gục - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt đưa ông T. xuống núi. Đến chiều tối nay, thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình.

Ngoài ra, đỉnh Tà Chì Nhù có độ cao 2.979 mét, thuộc top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam và thường được ví như "nóc nhà Yên Bái". Tuy đỉnh núi cao gần 3.000 mét có độ dốc khá lớn, khá khó đi, nhưng từ lâu thu hút nhiều người muốn chinh phục vì cảnh sắc đẹp.

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