Tại cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 21h30 tối 8/10, anh Trần Minh Khoa (21 tuổi, quê Ninh Thuận) điều khiển xe máy biển số 85B1-861.21 chạy trên ĐT743 hướng từ ngã sáu An Phú đi ngã tư 550.

Khi đến chân cầu vượt 550 (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì tông trúng ông Bùi Trung Bình (56 tuổi, ngụ TP.HCM) đang đứng trước cọc tiêu phản quang gắn ở đầu dải phân cách. Cú tông mạnh làm ông Bình ngã xuống đường tử vong tại chỗ, anh Khoa bị thương nhẹ sau đó được đưa vào bệnh viện.

Ông Bình làm bảo vệ cho dự án Khu phức hợp thương mại Burano Station của CT Group ngay chân cầu vượt.

Nam bảo vệ đang đứng chụp hình gửi về công ty để xác nhận chấm công thì bị xe máy tông tử vong - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, những người đồng nghiệp của ông Bình cho biết, theo quy định khi ai vào ca trực thì phải chụp hình khu phức hợp gửi vào nhóm để được chấm công. Mà muốn chụp để thấy hết dòng chữ đèn led ở trên cao của dự án phải lùi xa ra ngoài đường.

Những đồng nghiệp của ông cũng rất bức xúc với quy định này nhưng không dám lên tiếng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Đáng nói, cầu vượt 550 cấm xe máy lưu thông nhưng hằng ngày người dân vẫn bất chấp quy định phóng bạt mạng lên cầu.

Nhận tin báo tai nạn, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

