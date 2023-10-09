Đi học về tới nhà, các cháu nhỏ phát hiện bố mẹ đã tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, vào trưa 8/10, tại tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Bắc Giang), người dân phát hiện đôi vợ chồng tử vong nghi do mâu thuẫn gia đình.

Một số cán bộ UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, vụ việc được phát hiện vào lúc gần 11 giờ trưa cùng ngày tại một căn nhà trong ngõ 126 đường Đào Sư Tích, tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ.

Hai người tử vong là vợ chồng chị N.T.H (SN 1992) và anh N.V.H (1985). Khi các con của hai nạn nhân đi học về thì phát hiện chị H tử vong ở tầng 3 còn anh H tử vong khu vực phía tum trong tư thế treo cổ.

Hai con nhỏ bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong tại nhà - Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo thông tin từ báo Công lý, vợ chồng chị H đang ở cùng nhà với mẹ đẻ chị H, thời gian gần đây hai vợ chồng có mâu thuẫn nên sống ly thân, đã gửi đơn ly hôn đến tòa án đang trong thời gian đợi giải quyết. Họ có hai con, cháu lớn học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 7.

Ít ngày trước đó, anh H có trở về nhà, đến buổi sáng 8/10, mẹ chị H đi họp phụ huynh cho cháu ngoại thì vụ việc đau lòng xảy ra.

Đến tối 8/10, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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