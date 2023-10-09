Chê tài xế taxi chạy chậm, hành khách giật vô lăng đòi điều khiển dẫn đến tai nạn

Đời sống 09/10/2023 16:19

Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý với ông NVH (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) có hành vi gây tai nạn cho người đi đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 9/10, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với ông N.V.H. (SN 1986, ngụ TP Buôn Ma Thuột) sau khi gây tai nạn cho người đi đường.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 8/10, ông N.V.D. (SN 1971, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chạy taxi đến 1 quán nhậu trước cổng nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột để chở khách.

Lúc này, ông H. lên taxi, yêu cầu ông D. chở về Khu công nghiệp Tân An (cách khoảng 1km). Trong quá trình lưu thông, H. liên tục chửi tài xế taxi và yêu cầu chạy nhanh. Ông D. nói không dám chạy quá tốc độ thì ông H. nói chạy đi, nếu bị công an bắt sẽ chịu trách nhiệm, không thì đưa xe để ông H. chạy.

Chê tài xế taxi chạy chậm, hành khách giật vô lăng đòi điều khiển dẫn đến tai nạn - Ảnh 1
Người dân khống chế ông N.V.H. bàn giao cho công an xử lý - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ông H. bất ngờ nhoài người lên chụp lấy vô-lăng, bẻ lái qua bên phải đường với mục đích tấp xe vào lề để lên chạy. Cùng lúc, chiếc xe máy do chị N.T.T. (SN 1997, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang đi song song bên phải nên va chạm với xe taxi.

Rất may, chị T. cùng 2 cháu nhỏ ngồi trên xe chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau đó, người dân đã khống chế ông H. và bàn giao cho công an xử lý.

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