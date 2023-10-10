Vụ cha đốt nhà khiến con 1 tháng tuổi tử vong ở Ninh Thuận: Thêm một nạn nhân tử vong

Đời sống 10/10/2023 10:21

Do mâu thuẫn gia đình, ông Lâm Xuân Hòa (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) dùng xăng đốt nhà khiến 1 người tử vong; 3 người bị bỏng nặng. Sau khi gây ra vụ việc, ông Hòa dùng dao tự tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 10/10, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết một phụ nữ trong vụ phóng hỏa đốt nhà ở Ninh Thuận đã tử vong do tình trạng rất nặng.

Đây là người thứ 3 tử vong trong vụ người đàn ông phóng hỏa khiến cả nhà gặp nạn, xảy ra tối khuya ngày 8/10. Trước đó, vụ việc khiến một bé trai 1 tháng tuổi tử vong trong đám cháy, người đàn ông dùng dao tự tử và cũng không qua khỏi. 

Vụ cha đốt nhà khiến con 1 tháng tuổi tử vong ở Ninh Thuận: Thêm một nạn nhân tử vong - Ảnh 1
Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận 2 người - Ảnh: VietNamNet

Sau đó, vợ và mẹ vợ của người này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu vì bỏng nặng. Qua hội chẩn từ xa, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định tình trạng 2 bệnh nhân rất nặng, tiên lượng xấu. Tuy nhiên, gia đình vẫn mong muốn được chuyển vào TP.HCM để điều trị vào chiều 9/10.

Bác sĩ Hiệp cho hay đến sáng nay, người mẹ đã tử vong, sau gần 24 giờ nhập viện. Người vợ (33 tuổi) đang được theo dõi tại Khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Vụ cha đốt nhà khiến con 1 tháng tuổi tử vong ở Ninh Thuận: Thêm một nạn nhân tử vong - Ảnh 2
Người thân của ông Hòa đang cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 22h30 ngày 8/10, do mâu thuẫn gia đình, ông Lâm Xuân Hòa (35 tuổi, ở xã Cà Ná) đã dùng xăng đốt cháy phòng ngủ gia đình. Tại thời điểm đốt, trong nhà có 6 người gồm hai vợ chồng ông Hòa, mẹ vợ và 2 con và 1 người cháu. 

Vụ cháy khiến bé Q. (1 tháng tuổi, con của ông Hòa) tử vong. Ba người bị bỏng nặng gồm: Bé L.N.T.N. (3 tuổi, con lớn của vợ chồng ông Hòa, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận); chị N.T.H. (33 tuổi, vợ ông Hòa) và bà N.T.M. (51 tuổi, mẹ vợ ông Hòa) đã được chuyển viện vào TPHCM. Người cháu may mắn bị thương nhẹ. 

Sau khi phát hiện bé Q. tử vong, ông Hòa đã dùng dao tự tử. Hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông này không qua khỏi.

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