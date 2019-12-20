Rơi nước mắt khoảnh khắc Đức Lộc được các sư thầy ôm lần cuối khi trở về Mái ấm Đức Quang

Xã hội 20/12/2019 07:59

Sau hơn 3 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, bé Đức Lộc đã rời xa cõi đời. Khoảnh khắc cậu bé được đưa về Mái ấm Đức Quang để lo hậu sự ai khiến ai cũng đau lòng.

Tối qua (19/12), bé Phạm Đức Lộc - cậu bé mắc căn bệnh não úng thủy được cộng đồng mạng hết sức yêu thương đã qua đời tại bệnh viện. Sau đó, thi thể bé Đức Lộc đã được đưa về Mái ấm Đức Quang (Bến Tre) để lo hậu sự.

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Bé Đức Lộc được các sư thầy ôm lần cuối, đưa về Mái ấm Đức Quang để lo hậu sự - Ảnh cắt từ clip

Trên page Mái ấm Đức Quang, các sư thầy đã chia sẻ nhiều hình ảnh trong đám tang của “chú lính chì" dũng cảm. Dù đã mãi mãi ra đi nhưng khi trở về mái ấm, các sư huynh đệ, các sư thầy vẫn dang tay chào đón em như mọi lần. Chỉ khác là lần này ai cũng rưng rưng vì đây là lần cuối mọi người có thể nhìn thấy, bế bồng Đức Lộc.

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Vậy là 'cậu lính chì' dũng cảm đã ra đi mãi mãi sau hơn 3 năm chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: Facebook

Mặc dù đau đớn tột cùng nhưng các cha, các mẹ, những người luôn theo dõi Đức Lộc trong suốt những năm qua vẫn cầu mong cậu bé sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn, không bị căn bệnh não úng thủy hành hạ thêm nữa. 

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Mọi người hy vọng nếu có một cuộc đời mới, Đức Lộc sẽ không phải chịu thêm nỗi đau nào - Ảnh: Facebook

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 18/12, Đức Lộc nhập viện vì nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu. Sau hơn 1 ngày điều trị, vì bệnh tình của bé trở nặng nên các sư thầy đã quyết định đưa Đức Lộc lên Bệnh viện Nhi TP.HCM để chữa trị. Thế nhưng dù đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng bé Đức Lộc đã không qua khỏi. Em qua đời vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 19/12 tại bệnh viện.

Được biết sau lễ liệm vào lúc 12 giờ ngày 20/12, thi thể bé Đức Lộc sẽ được đưa đi hỏa thiêu vào lúc 19 giờ ngày 22/12.

Xót xa: 'Chú lính chì' Đức Lộc đã mãi mãi ra đi

Xót xa: 'Chú lính chì' Đức Lộc đã mãi mãi ra đi

Thông tin tin bé Đức Lộc qua đời sau hơn 1 ngày nhập viện khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Trên Facebook, nhiều cư dân mạng đã để lại lời chia buồn và cầu phúc cho "chú lính chì" kiên cường.

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Từ khóa:   Đức Lộc bé Đức Lộc qua đời Mái ấm Đức Quang

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