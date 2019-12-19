Theo chia sẻ của các sư thầy trong Mái ấm Đức Quang, hiện bé Đức Lộc vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và phải theo dõi thêm.

Nhiều giờ qua, thông tin bé Đức Lộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng. Theo thông tin mới nhất, Đức Lộc bị nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu. Hiện em vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Trang fanpage Mái ấm Đức Quang chia sẻ về tình hình mới nhất của Đức Lộc: “Đêm qua con vẫn còn sốt cao, theo kết quả xét nghiệm con đang bị nhiễm trùng phổi và nhiễm trùng máu, huyết áp thấp. Nguyên nhân nhiễm trùng của con là do trong 2 lá phổi con có nhiều đàm, lượng đàm đó hình thành ổ dịch tạo vi khuẩn gây nhiễm trùng. Hiện con vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và vẫn còn đang được theo dõi thêm. Hy vọng phép màu sẽ đến với con”.

Tình hình sức khỏe của bé Đức Lộc được cập nhật trên Facebook Mái ấm Đức Quang - Ảnh chụp màn hình

Như thông tin trước đó đã đưa, hôm qua (18/12) trang Facebook Mái ấm Đức Quang thông báo Đức Lộc phải nhập viện cấp cứu. Theo hình ảnh được chia sẻ, bé Đức Lộc không còn bụ bẫm như trước đó mà trông hết sức gầy gò, phải nhờ đến sự trợ giúp của ống thở. Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Thông tin Đức Lộc nhập viện khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh chụp màn hình

Vào năm 2016, Đức Lộc bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức. Sau đó các sư thầy đưa bé đi kiểm tra, kết quả chẩn đoán cho thấy bé mắc bệnh não úng thủy. Mặc dù liên tiếp rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng Đức Lộc vẫn kiên cường chiến đấu để giành sự sống, được ví như "chú lính chì dũng cảm".

Năm 2016, Đức Lộc bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian điều trị bệnh, cậu bé được cộng đồng mạng hết sức yêu thương và hỗ trợ nhiệt tình. Hiện cư dân mạng vẫn đang dõi theo và cầu nguyện cho Đức Lộc vượt qua cơn nguy kịch.

Cộng đồng mạng xót xa, không ngừng cầu nguyện khi hay tin bé Đức Lộc nhập viện cấp cứu Những bức ảnh mới nhất của bé Đức Lộc được các sư thầy trong Mái ấm Đức Quang đăng tải khiến nhiều người lo lắng.

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