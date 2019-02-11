Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao

Xã hội 11/02/2019 13:54

Những hình ảnh mới nhất của bé Đức Lộc cho thấy em đã khỏe mạnh hơn nhiều. Mọi người luôn mong ước em sẽ không còn bị căn bệnh quái ác hành hạ. Nếu vậy, đời em chắc sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Trong loạt ảnh mới nhất được cộng đồng mạng chia sẻ, bé Đức Lộc trông bụ bẫm và dễ thương hơn nhiều. Mặc dù chưa thể hoạt động linh hoạt như những đứa trẻ khác nhưng bé đã có thể ngồi xe tập đi.

Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao - Ảnh 1Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao - Ảnh 2

Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao - Ảnh 3
Những hình ảnh mới nhất của bé Đức Lộc - Ảnh: Facebook

Trước đó, vào ngày 16/1 bé Đức Lộc được các sư thầy đưa sang Singapore để tiếp tục thăm khám: “Kết quả tái khám và chụp MRI của con rất tốt như mong đợi. Phần nhiễm trùng gần như hết hẳn, tuy nhiên bác sĩ vẫn cho con uống thuốc kháng sinh thêm 4 tháng nữa cho chắc chắn.

Bác sĩ não nói là phần não bên phải của con có dấu hiệu phát triển. Con cần được tập vật lí trị liệu thuờng xuyên để phục hồi các chức năng và kích thích não phát triển thêm”.

Vào tháng 7/2016, cậu bé mang tên Đức Lộc đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì bị người thân bỏ rơi trước cổng chùa, lại mang theo trong mình căn bệnh não úng thủy quái ác.

Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao - Ảnh 4Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao - Ảnh 5

Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao - Ảnh 6
Đức Lộc vừa được các sư thầy đưa sang Singapore tái khám vào ngày 16/1 vừa qua - Ảnh: Facebook

Mặc dù bé được thầy trụ trì chùa Vạn Đức đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Bến Tre cũng như TP.HCM để chữa trị nhưng cũng không có hy vọng. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bé được đưa qua Singapore chữa trị. Nhờ vậy, chú lính chì tí hon Đức Lộc đã được cứu sống, vượt qua bệnh tật.

Xem những hình ảnh mới nhất, nhiều người cho rằng nếu bé không mắc phải căn bệnh quái ác thì cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao. Bên cạnh đó, mọi người hy vọng sức khỏe bé sẽ chuyển biến tốt, nhanh chóng hồi phục, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm'

Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm'

Từ một đứa trẻ bị mắc bệnh não úng thủy, sự sống mong manh, giờ đây Đức Lộc đã có thể chập chững bước những bước đi đầu đời.

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