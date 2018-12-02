Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm'

Xã hội 02/12/2018 15:44

Từ một đứa trẻ bị mắc bệnh não úng thủy, sự sống mong manh, giờ đây Đức Lộc đã có thể chập chững bước những bước đi đầu đời.

Cách đây hơn 2 năm, Đức Lộc bị người nhà bỏ rơi trước cổng chùa trong tình trạng mắc bệnh não úng thủy, viêm phổi và liên tục lên cơn co giật.

Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm' - Ảnh 1
Cách đây hơn 2 năm, sự sống của Đức Lộc như 'ngàn cân treo sợi tóc' - Ảnh: Internet

Mặc dù các sư thầy đã cố gắng đưa bé đi khắp các bệnh viện để chữa trị nhưng các bác sĩ đều lắc đầu trả về vì hy vọng rất mong manh.

Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm' - Ảnh 2
Giờ đây cậu bé đã có thể tự mình tập đi - Ảnh: Facebook

May mắn là sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, Đức Lộc đã được qua Singapore chữa trị. Nhờ sự cố gắng của đội ngũ bác sĩ, các nhà hảo tâm và sự kiên cường của chính mình, cuối cùng Đức Lộc đã vượt qua mọi bệnh tật trở về với vòng tay của những người yêu thương em.

Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm' - Ảnh 3
Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng mà Đức Lộc mới có thể hồi phục - Ảnh: Facebook

Không chỉ hồi phục sức khỏe, giờ đây Đức Lộc đã trở thành một cậu bé bảnh bao, kháu khỉnh và trắng trẻo. Những hình ảnh mới nhất được các sư thầy ở mái ấm Đức Quang chia sẻ khiến cộng đồng mạng vô cùng vui mừng. Nhiều người rơi nước mắt khi thấy cậu bé đã có thể chập chững những bước đi đầu đời, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đức Lộc ngày càng bụ bẫm đáng yêu, đã có thể tự mình tập đi: 'Tự hào về con, chú lính chì dũng cảm' - Ảnh 4
Sự hồi phục của Đức Lộc khiến ai nấy đều không khỏi vui mừng - Ảnh chụp màn hình

Điều này khiến nhiều người vô cùng phấn khởi, xúc động. Đặc biệt là những người đã theo dõi bé từ những ngày đầu tiên vì họ hiểu được những nỗi đau, khó khăn mà cậu bé đã phải trải qua ngay từ khi mới sinh.

“Con giỏi quá Lộc ơi. Mọi khó khăn chỉ nhìn con là có thêm động lực. Cậu lính chì đáng yêu, dũng cảm. Các mẹ rất tự hào về con đó con trai nhỏ. Chúc con luôn luôn mạnh khoẻ, bình an, vui vẻ hay ăn chóng lớn nha con”.

"Con đã lớn như thế này rồi hả Lộc ơi. Con giỏi quá. Đôi mắt con sáng lắm. Mọi người luôn bên cạnh con. Cố gắng lên con trai nhé”.

"Giỏi lắm con trai, con đúng là chú lính chì. Con đã vượt qua tất cả hiểm nguy thì chuyện tập đi đối với con chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không nè”, cư dân mạng gửi lời chúc phúc và động viên đến "chú lính chì" Đức Lộc.

Hình ảnh mới nhất của Đức Lộc – bé trai mắc não úng thủy bị mẹ bỏ rơi: Sống sót diệu kỳ nhờ cộng đồng mạng

Hình ảnh mới nhất của Đức Lộc – bé trai mắc não úng thủy bị mẹ bỏ rơi: Sống sót diệu kỳ nhờ cộng đồng mạng

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, từ một cậu bé mắc căn bệnh não úng thủy phải vật lộn giành sự sống, Đức Lộc đã trở nên khỏe mạnh, bụ bẫm hơn.

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