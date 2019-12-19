Cộng đồng mạng xót xa, không ngừng cầu nguyện khi hay tin bé Đức Lộc nhập viện cấp cứu

Những bức ảnh mới nhất của bé Đức Lộc được các sư thầy trong Mái ấm Đức Quang đăng tải khiến nhiều người lo lắng.

Suốt thời gian qua, bé Đức Lộc luôn được cộng đồng mạng hết mực yêu thương, dõi theo trong suốt hành trình chống chọi với căn bệnh não úng thủy. Sau quá trình điều trị, cộng đồng mạng vô cùng vui mừng khi thấy bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho biết em đang nguy kịch.

Hình ảnh mới nhất của cậu bé Đức Lộc khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Facebook Vào ngày 18/12, trên page Mái ấm Đức Quang, các sư thầy đăng ảnh Đức Lộc đang nằm thở oxy kèm theo dòng trạng thái: “Cập nhật tình hình bé Đức Lộc. Lượng oxy trong máu của con giảm sâu. Mạch chập chờn, bác sĩ đang cấp cứu cho con, xin các cha các mẹ cùng cầu nguyện cho con vượt qua được cơn nguy kịch này”. Thông báo trên khiến cộng đồng mạng lòng “nóng như lửa đốt” vì lo lắng cho bé. Đến tối cùng ngày, tình hình bé Đức Lộc lại được cập nhật thêm lần nữa. Theo đó: “Con đã tỉnh và mở mắt nhưng các bác sĩ cho hay con vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Các cha mẹ hãy cùng các thầy và huynh đệ của con tiếp tục cầu nguyện cho con ạ”.

Các sư thầy trong Mái ấm Đức Quang cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Lộc - Ảnh chụp màn hình Trước tin tức này, những người theo dõi bé Đức Lộc vô cùng xót xa. Ai nấy đều hy vọng "chú lính chì dũng cảm" sẽ mạnh mẽ vượt qua như lần trước khi chiến đấu với căn bệnh não úng thủy. Tất cả đều cầu mong chú lính chì Đức Lộc sẽ mạnh mẽ vượt qua nguy hiểm - Ảnh chụp màn hình “Mong con sẽ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua được nguy hiểm lần này. Cố lên cậu lính chì của mẹ”, K.N cổ vũ cậu bé. “Từ lâu không thấy tin gì của con, mẹ cứ nghĩ mọi chuyện đều ổn. Thương con lắm, mạnh mẽ nhé con trai. Con hãy chứng minh cho các mẹ, các cha đang thương con, hướng về con rằng con làm được. Cầu mong cho con sẽ sớm khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa”, H.L cầu nguyện cho bé Đức Lộc.

Hình ảnh mới nhất trong sinh nhật 3 tuổi của bé Đức Lộc: ‘Dù qua bao thăng trầm cũng phải cười nha con’ Hình ảnh bé Đức Lộc được được tổ chức sinh nhật trong vòng tay yêu thương của các sư thầy khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

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