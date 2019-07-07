Hình ảnh mới nhất trong sinh nhật 3 tuổi của bé Đức Lộc: ‘Dù qua bao thăng trầm cũng phải cười nha con’

Hình ảnh bé Đức Lộc được được tổ chức sinh nhật trong vòng tay yêu thương của các sư thầy khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Mới đây, một trong các mạnh thường quân vừa chia sẻ hình ảnh bé Đức Lộc được tổ chức sinh nhật 3 tuổi khiến cộng đồng mạng vừa vui mừng vừa xúc động.

Trong ảnh, trông bé Đức Lộc đã lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt bé rất đáng yêu và tươi tắn khi được các sư thầy và cha mẹ đỡ đầu tổ chức sinh nhật 3 tuổi.

Bé Đức Lộc ngày càng bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh: Facebook

Khi những hình ảnh này được chia sẻ, cộng đồng mạng vô cùng vui mừng vì thấy “chú lính chì” ngày càng khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Với những ai đã theo dõi bé từ những ngày đầu, đây chắc hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà ai nấy đều trông đợi.

Cậu bé được tổ chức sinh nhật 3 tuổi - Ảnh: Facebook

Mới ngày nào, cậu bé Đức Lộc phải sống nhờ máy móc, quanh người chằng chịt ống thở, hy vọng sống vô cùng mong manh. Thời gian đó, mỗi ngày em phải chiến đấu từng phút từng giây giành giật sự sống. May mắn nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà Đức Lộc đã dần hồi phục kỳ diệu. Dù chưa thể đi lại linh hoạt hay nói chuyện bình thường nhưng mọi người vẫn tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra lần nữa để bé có thể sống cuộc đời trọn vẹn.

Ai nấy đều hy vọng Đức Lộc sẽ lớn lên khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Facebook

“Qua bao gian khổ cuối cùng con cũng được 3 tuổi rồi. Mong con sẽ có cuộc sống an yên, lớn lên khỏe mạnh”, T.B bình luận.

“Thương con quá đi mất, nhìn thấy con khỏe mạnh là cha mẹ vui mừng rồi, dù qua bao thăng trầm cũng phải cười nha con bởi nụ cười của con là đẹp nhất trên đời”, N.H gửi lời động viên đến Đức Lộc.

Hé lộ hình ảnh mới của Đức Lộc: Nếu không mắc căn bệnh quái ác, cuộc đời bé sẽ hạnh phúc biết bao Những hình ảnh mới nhất của bé Đức Lộc cho thấy em đã khỏe mạnh hơn nhiều. Mọi người luôn mong ước em sẽ không còn bị căn bệnh quái ác hành hạ. Nếu vậy, đời em chắc sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-moi-nhat-trong-sinh-nhat-3-tuoi-cua-be-duc-loc-du-qua-bao-thang-tram-cung-phai-cuoi-nha-con-330392.html