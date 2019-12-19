Xót xa: 'Chú lính chì' Đức Lộc đã mãi mãi ra đi

Xã hội 19/12/2019 21:06

Thông tin tin bé Đức Lộc qua đời sau hơn 1 ngày nhập viện khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Trên Facebook, nhiều cư dân mạng đã để lại lời chia buồn và cầu phúc cho "chú lính chì" kiên cường.

Theo thông tin trên page Hội Phật giáo Việt Nam, Đức Lộc vừa qua đời tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Trước đó, bé đã nhập viện điều trị hơn 1 ngày. Cụ thể, Facebooker T.B - người được cho là đã đồng hành cùng bé Đức Lộc nhiều năm qua đăng trên trang cá nhân thông tin bé vừa qua đời.

Cụ thể, người này chia sẻ: “Kính thưa mọi người. Kính thưa toàn thể quý mạnh thường quân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. 3 năm đã trôi qua, kể từ ngày bé Đức Lộc được mọi người biết đến. B. cũng như mọi người đã yêu thương và quan tâm đến con, mang lại cho con một sự sống. Nhưng đến hôm nay, con đã mãi mãi ra đi, từ giã cõi đời, từ giã những người yêu thương con, từ giã sư phụ và mái ấm vì bệnh tình quá nặng”.

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Cậu bé Đức Lộc vừa qua đời tại bệnh viện vào tối nay vì bệnh tình quá nặng - Ảnh: Facebook

Trên page Mái ấm Đức Quang, các sư thầy cũng đã thông báo trong livestream khẩn: “Đức Lộc - chú lính chì dũng cảm của chúng ta đã trút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn rời xa tất cả chúng ta để trở về đất mẹ”.

Ngay khi tin này được chia sẻ, cộng động mạng vô cùng thương tiếc, xót thương cho cậu bé tội nghiệp.

“Thương con quá, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Mong cho kiếp sau Đức Lộc sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”, H.Y thương xót.

“Cậu bé kiên cường, mọi người sẽ mãi mãi nhớ về con như một người lính dũng cảm. Nghỉ ngơi đi con nhé”, N.B bình luận.

Cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của bé Đức Lộc: Vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của bé Đức Lộc: Vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Theo chia sẻ của các sư thầy trong Mái ấm Đức Quang, hiện bé Đức Lộc vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và phải theo dõi thêm.

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