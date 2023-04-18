Quảng Ninh: Bắt đối tượng lừa 'chạy án' để chiếm đoạt 100.000 USD

Xã hội 18/04/2023 17:36

Đối tượng Toàn đã nhận 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) và hứa giúp bị can không phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội trước pháp luật. 

Theo thông tin từ VOV, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa triệt phá thành công chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt giữ 2 Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), Chu Văn Dương (SN 1993, trú tại Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội); thu giữ 13 xe ô tô các loại. 

Sau khi bắt giữ, khởi tố 2 bị can này, Ban chuyên án đã nắm được thông tin có 1 đối tượng đã nhận 100.000 USD của gia đình bị can với lời hứa giúp bị can không phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội trước pháp luật. 

Quảng Ninh: Bắt đối tượng lừa 'chạy án' để chiếm đoạt 100.000 USD - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Toàn - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ báo An Ninh Thủ Đô, sau khi xác minh nguồn tin trên, Ban chuyên án xác định đối tượng là Phạm Văn Toàn (SN 1983) trú tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã thực hiện hành vi trên.

Nhận thấy hành vi của Toàn có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CAND, cũng như uy tín của một số lãnh đạo các cấp, Cơ quan CSĐT - CATP Uông Bí đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Toàn.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời thi hành lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toàn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận hành vi lợi dụng việc bị can bị khởi tố điều tra, đưa ra thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình bị can đưa số tiền 100.000 USD nhằm “chạy án” nhưng đã dùng số tiền trên vào mục đích trả nợ cá nhân.

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