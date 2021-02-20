Sáng ngày 20/2, thấy một học sinh lớp 10 đuối nước, hai bảo vệ nhà hàng đã lao xuống cứu, tuy nhiên một trong hai đã mất tích cùng với em học sinh.
- Lịch trình dày đặc của chùm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Gia Lai
- 28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết'
Sáng 20/2, 9 học sinh lớp 10 ở thị trấn sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tắm ở bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi. Có một em học sinh bị sóng cuốn ra xa. Danh tính của nạn nhận được xác nhận là Nguyễn Trần Gia Khang, 16 tuổi.
Khi phát hiện bạn bị sóng cuốn, những học sinh còn lại đã truy hô, tìm người đến cứu.
Nhận được tin báo, 2 bảo vệ tại nhà hàng Mỹ Khê là ông Phạm Văn Phó (43 tuổi, ngụ xã Tịnh Hòa) và bà Lê Thị Hồng Tâm đã bất chấp lao ra cứu. Tuy nhiên vì sóng quá lớn, ông Phó đã đuối sức và mất tích cùng với em học sinh. Bà Tâm được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.
Hiện, lực lượng chức năng đang truy tìm tung tích nạn nhân.