Lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể ông N.V.T - hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện Con Cuông (Nghệ An) dưới sông Lam sau 2 ngày ráo riết tìm kiếm.

Chiều 20/2, Phòng Giáo dục huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông N.V.T. (45 tuổi), hiệu trưởng Trường tiểu học Môn Sơn 3 (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) ở dưới sông Lam sau 2 ngày tìm kiếm.

Lực lượng chức năng huy động người tìm kiếm thầy T. - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Gia đình ông T. đề nghị lực lượng chức năng không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể về nhà an táng.

Theo thông tin trước đó, ngày 18/2, người dân phát hiện ông T. chạy xe máy đến cầu treo Khe Rạn bắc qua sông Lam (thuộc địa bàn thị trấn Con Cuông, H.Con Cuông). Ông T. bỏ xe máy rồi gieo mình xuống sông. Khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn huy động khoảng 5 xuồng máy với hơn 30 người tổ chức mở rộng tìm kiếm thầy T. trên sông Lam đoạn huyện Con Cuông chảy xuống huyện Anh Sơn.

Ông Lê Thanh An, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Con Cuông cho biết, ông T. có vợ cũng là giáo viên và 2 người con. Sinh thời, ông T. là một người thầy có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

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