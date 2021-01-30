Người dân đi từ vùng dịch về Hà Nội từ ngày 14/1 phải làm gì?

Xã hội 30/01/2021 10:55

Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn những người đi từ vùng dịch về Hà Nội ngày 14/1 phải làm ngay những điều này để phòng chống dịch Covid-19.

Để phòng chống dịch Covid-19 được hiệu quả, Sở Y tế thành phố Hà Nội để ban hành quy định đối với người dân từ vùng dịch về Hà Nội.

Theo quy định, những người về từ các vùng có dịch của tỉnh Quảng Ninh, như: Sân bay Vân Đồn; khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long; xã Bình Dương, huyện Đông Triều và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 14/1 phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chấp hành cách ly 14 ngày.

Cụ thể, người rời vùng dịch đã hơn 14 ngày phải lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly 14 ngày dù có kết quả âm tính.

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Người dân phải thực hiện điều này khi từ vùng dịch về Hà Nội - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người rời khỏi vùng dịch chưa qua 14 ngày cần tuân thủ việc lấy mẫu xét nghiệm, tự giác cách ly tại nhà 14 ngày.

 

Khi có biểu hiện như ho, sốt và đau họng, người dân tự giác điều trị tại cơ sở y tế gần nhất, hoặc liên lạc đường dây nóng: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 để được hướng dẫn cụ thể.

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Từ khóa:   cách ly phòng dịch chống dịch Covid-19 Việt Nam chống dịch

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