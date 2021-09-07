Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Dẫn tin từ Tiền Phong, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, bệnh nhân L.B. (25 tuổi, trú thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên), và L.T.S. (68 tuổi; trú thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cả hai đều đang điều trị tại Khoa cấp tính Nam, Bệnh viện Tâm thần (thuộc phường An Phú, Tam Kỳ).

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Liên quan đến 2 ca bệnh này có 57 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, ngành Y tế Quảng Nam đang điều tra nguồn lây của những bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 này.

Nhà trường lên tiếng vụ người đàn ông tự xưng giảng viên khoa Sư phạm, lăng mạ tổ công tác phòng, chống dịch Tại Bộ môn Sư phạm khoa học xã hội, thuộc Khoa Sư phạm (Đại học Thủ đô) có một giảng viên, thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh, trùng với tên mà người đàn ông áo vàng gây rối tại chốt kiểm dịch đã nói lớn trong đoạn clip.

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