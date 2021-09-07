Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.
- Tự xưng là giảng viên đại học, người đàn ông 'vàng chóe' có thái độ như 'bố thiên hạ', liên tục chửi bới, lăng mạ cán bộ trực chốt
- Công Vinh 'trò chuyện đêm muộn', bà chủ Đại Nam theo dõi từng giây, để lại bình luận 'mặn như muối biển': 'Tôi hay mơ lắm mà mơ thì ít khi sai'?
Dẫn tin từ Tiền Phong, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.
Cụ thể, bệnh nhân L.B. (25 tuổi, trú thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên), và L.T.S. (68 tuổi; trú thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cả hai đều đang điều trị tại Khoa cấp tính Nam, Bệnh viện Tâm thần (thuộc phường An Phú, Tam Kỳ).
Liên quan đến 2 ca bệnh này có 57 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, ngành Y tế Quảng Nam đang điều tra nguồn lây của những bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 này.