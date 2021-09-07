Quảng Nam phát hiện 2 bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Xã hội 07/09/2021 09:31

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Dẫn tin từ Tiền Phong, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, bệnh nhân L.B. (25 tuổi, trú thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên), và L.T.S. (68 tuổi; trú thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cả hai đều đang điều trị tại Khoa cấp tính Nam, Bệnh viện Tâm thần (thuộc phường An Phú, Tam Kỳ).

 

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Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến 2 ca bệnh này có 57 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, ngành Y tế Quảng Nam đang điều tra nguồn lây của những bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 này.

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Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19

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