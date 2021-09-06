MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại quá trình người đàn ông làm loạn chốt kiểm dịch bằng lời lẽ vô cùng thiếu văn hóa và tự xưng là giảng viên đại học khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến căng thẳng và phức tạp, vẫn có một số trường hợp vô tư đi ra ngoài và không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Tối ngày 5/9, MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại quá trình người đàn ông làm loạn chốt kiểm dịch bằng lời lẽ vô cùng thiếu văn hoá khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Người này liên tục chỉ tay và nói chuyện rất như 'bố thiên hạ' - Ảnh cắt từ clip Theo như người quay clip chia sẻ thì sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều cùng ngày tại chốt phòng dịch Covid Cầu Dền, Trần Cung, Hà Nội. Người đàn ông đã chửi bới ầm ĩ, lấy tay vẫy công an với giọng điệu "chợ búa" và tự xưng là giảng viên đại học. Trong đoạn clip hơn 1 phút, người đàn ông mặc áo vàng, đứng chửi bới ầm ĩ, lấy tay vẫy vẫy công an lại phía mình rồi nói với giọng điệu rất gay gắt: "Thằng này ra đây tao bảo. Tao nói với mày nhá chúng mày đang làm những việc nguy hiểm. Còn tao không cần gây sự với chúng mày làm gì cả".

Chiến sĩ công an cũng tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng và cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại: "Chúng tôi vẫn đang tôn trọng anh". Tuy nhiên lúc này, người đàn ông liên tục chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an và lớn tiếng: "Tao không cần ai tôn trọng". Người đàn ông lên tiếng tuyên bố: 'Tao là giảng viên đại học' - Ảnh cắt từ clip Thấy không ai lên tiếng nữa, ông chú kia được đà lấn tới, tuyên bố dõng dạc đầy đủ họ tên và tự nhận mình là giảng viên khoa sư phạm của một trường đại học ở Hà Nội. Thấy có người quay clip, ông ta xông đến dọa nạt: "Chúng mày còn không đủ tuổi bằng con tao đâu". Sau đó, ông ta còn tháo phăng chiếc khẩu trang đang đeo rồi quay sang hỏi công an: "Thế bây giờ mày định bắt tao à?". Lúc này, cán bộ trực chốt nói: "Chúng tôi không định bắt anh nhưng mời anh đeo khẩu trang lên đã". Thấy chiến sĩ công an có thái độ cứng rắn và nghiêm nghị, đối tượng cũng đành chấp nhận đeo lại khẩu trang. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra cuộc tranh cãi nhau hành động thô lỗ và gắt gỏng của người đàn ông đang bị dư luận chỉ trích rất gay gắt, đặc biệt là thông tin ông ta tự xưng là giảng viên đại học khiến nhiều người nghi ngờ và cho rằng không đúng sự thật.

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