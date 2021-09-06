Vợ cận kề giờ phút 'vượt cạn', chồng nơi tuyến đầu chống dịch bật khóc nức nở vì không thể kề bên, chăm sóc

Xã hội 06/09/2021 10:57

Dịch bệnh phức tạp, chiến sĩ bộ đội không thể về nhà khi vợ đi sinh, chỉ được nhìn thấy qua cuộc gọi video ngắn khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp và căng thẳng nên nhiều tháng nay, lực lượng công an, bộ đôi, y bác sĩ... luôn phải túc trực nơi tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh. Vì lẽ đó mà nhiều gia đình không thể ở bên cạnh nhau, chồng phải xa vợ, con cái xa cha mẹ. Cũng từ đó những khoảnh khắc gặp nhau qua màn hình điện thoại trở nên vô cùng trân quý.

Mới đây, câu chuyện về chiến sĩ bộ đội không thể về nhà khi vợ đi sinh, chỉ được nhìn thấy qua cuộc gọi video ngắn được chia sẻ rộng rãi trên MXH khiến nhiều người không khỏi xúc động.

 

Trong quá trình chị vợ mang bầu, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và phải công tác xa nhà, nên anh chồng không thể bên cạnh động viên và kề cận lúc vợ "vượt cạn". Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là chiến sĩ bộ đội Viết Tùng (sinh năm 1993) đang công tác tại Quân khu 2 (ở Phú Thọ), còn vợ anh là chị Quỳnh Chang (sinh năm 1993) đang là giáo viên tại Hà Nội. Hai người kết hôn đầu năm 2017 và đã có một bé trai 4 tuổi.

dich benh 1
Tổ ấm của đôi vợ chồng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, chị Chang xúc động: "Lúc mình báo sắp sinh, chồng mình kêu đăng ký về, mình vui lắm. Nhưng rồi trước ngày sinh 1 ngày, chồng mình báo lại là không được về vì nhà ở vùng giãn cách. Mình khóc hết nước mắt. Buồn tủi lắm!".

Cũng vì thấu hiểu vợ sẽ buồn và tủi thân khi không có chồng bên cạnh trong giờ phút sinh nở nên trước khi vợ vào phòng sinh, anh Tùng đã tranh thủ gọi về. Nhìn thấy vợ đau đớn đứng không vững, anh bật khóc vì vừa thương vừa thấy có lỗi với hai mẹ con. 

Quá trình mang bầu và vượt cạn không có chồng ở bên cạnh, mặc dù chị Chang rất buồn tủi nhưng nhìn con khỏe mạnh là chị thấy hạnh phúc. Hơn nữa nhiệm vụ và trách nhiệm của người quân nhân là vô cùng cao cả và thiêng liêng nên chị hiểu và thông cảm cho chồng.

dich benh 2
Sinh xong, chị gọi cho chồng để anh ngắm con. Nụ cười hạnh phúc của chàng trai mặc quân phục khiến nhiều người cảm thấy vui lây - Ảnh cắt từ clip

Đoạn video gần 40 giây nhưng đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng. Một phần vì thương cho người phụ nữ yếu đuối, lúc vượt cạn lại không có chồng kề bên chăm sóc. Một phần cũng thương anh chiến sĩ, anh khóc xót vợ khiến người xem cũng rưng rưng theo. Chỉ hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để những giọt nước mắt tủi hờn sẽ được thay thế bằng nụ cười ngày đoàn viên sau nhiều tháng xa cách.

Khoảng 18.000 học sinh ở Đắk Nông tạm dừng đến trường sau lễ khai giảng vì một em mắc COVID-19

Khoảng 18.000 học sinh ở Đắk Nông tạm dừng đến trường sau lễ khai giảng vì một em mắc COVID-19

Có khoảng 18.000 học sinh sẽ phải tạm dừng đến trường từ ngày 6/9, do phát hiện một học sinh Trường THCS và THPT dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp nhiễm COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch bệnh chú bộ đội bật khóc khi gọi về nhà gọi điện cho vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số