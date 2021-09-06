Vợ cận kề giờ phút 'vượt cạn', chồng nơi tuyến đầu chống dịch bật khóc nức nở vì không thể kề bên, chăm sóc

Mới đây, câu chuyện về chiến sĩ bộ đội không thể về nhà khi vợ đi sinh, chỉ được nhìn thấy qua cuộc gọi video ngắn được chia sẻ rộng rãi trên MXH khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp và căng thẳng nên nhiều tháng nay, lực lượng công an, bộ đôi, y bác sĩ... luôn phải túc trực nơi tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh . Vì lẽ đó mà nhiều gia đình không thể ở bên cạnh nhau, chồng phải xa vợ, con cái xa cha mẹ. Cũng từ đó những khoảnh khắc gặp nhau qua màn hình điện thoại trở nên vô cùng trân quý.

Trong quá trình chị vợ mang bầu, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và phải công tác xa nhà, nên anh chồng không thể bên cạnh động viên và kề cận lúc vợ "vượt cạn". Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là chiến sĩ bộ đội Viết Tùng (sinh năm 1993) đang công tác tại Quân khu 2 (ở Phú Thọ), còn vợ anh là chị Quỳnh Chang (sinh năm 1993) đang là giáo viên tại Hà Nội. Hai người kết hôn đầu năm 2017 và đã có một bé trai 4 tuổi.

Tổ ấm của đôi vợ chồng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, chị Chang xúc động: "Lúc mình báo sắp sinh, chồng mình kêu đăng ký về, mình vui lắm. Nhưng rồi trước ngày sinh 1 ngày, chồng mình báo lại là không được về vì nhà ở vùng giãn cách. Mình khóc hết nước mắt. Buồn tủi lắm!".

Cũng vì thấu hiểu vợ sẽ buồn và tủi thân khi không có chồng bên cạnh trong giờ phút sinh nở nên trước khi vợ vào phòng sinh, anh Tùng đã tranh thủ gọi về. Nhìn thấy vợ đau đớn đứng không vững, anh bật khóc vì vừa thương vừa thấy có lỗi với hai mẹ con.

Quá trình mang bầu và vượt cạn không có chồng ở bên cạnh, mặc dù chị Chang rất buồn tủi nhưng nhìn con khỏe mạnh là chị thấy hạnh phúc. Hơn nữa nhiệm vụ và trách nhiệm của người quân nhân là vô cùng cao cả và thiêng liêng nên chị hiểu và thông cảm cho chồng.

Sinh xong, chị gọi cho chồng để anh ngắm con. Nụ cười hạnh phúc của chàng trai mặc quân phục khiến nhiều người cảm thấy vui lây - Ảnh cắt từ clip

Đoạn video gần 40 giây nhưng đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng. Một phần vì thương cho người phụ nữ yếu đuối, lúc vượt cạn lại không có chồng kề bên chăm sóc. Một phần cũng thương anh chiến sĩ, anh khóc xót vợ khiến người xem cũng rưng rưng theo. Chỉ hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để những giọt nước mắt tủi hờn sẽ được thay thế bằng nụ cười ngày đoàn viên sau nhiều tháng xa cách.