Khoảng 18.000 học sinh ở Đắk Nông tạm dừng đến trường sau lễ khai giảng vì một em mắc COVID-19

Xã hội 06/09/2021 08:37

Có khoảng 18.000 học sinh sẽ phải tạm dừng đến trường từ ngày 6/9, do phát hiện một học sinh Trường THCS và THPT dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chiều 5/9, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết hiện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động học tập, đến trường của 47 trường trên toàn huyện. 

Có khoảng 18.000 học sinh sẽ phải tạm dừng đến trường từ sáng ngày 6/9 do phát hiện một học sinh Trường THCS và THPT dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp nhiễm COVID-19.

Theo đó, em T.D. (trú bon BuBia, xã Quảng Tín, Đắk R’Lấp) sáng 5/9 khi đến trường nội trú dự khai giảng thì được trường test nhanh, và cả 2 lần đều cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR cũng cho ra khẳng định D. dương tính, và em học sinh này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

Các giáo viên và học sinh Trường THCS, THPT dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp cũng đã được yêu cầu ở lại trường để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Cơ quan y tế huyện Đắk R’Lấp cho biết hiện đã cử lực lượng cấp tốc xét nghiệm tại bon BuBia với khoảng 200 người dân.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp, cũng trong chiều nay huyện này phát hiện một trường hợp người dân khác dương tính. Ngay sau khi nhận thông báo, lực lượng y tế đã triển khai xét nghiệm cấp tốc đối với các hộ dân ở bon Bu Đách cùng thuộc xã Quảng Tín nơi người này sinh sống.

Cũng trong chiều ngày 5/9, UBND huyện Đắk R'Lấp đã ban hành văn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn xã Quảng Tín theo chỉ thị 16.

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Ảnh minh họa: Internet

Sáng 5/9, hơn 180.000 học sinh tỉnh Đắk Nông dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Phần lớn học sinh ở các huyện dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường. Tuy nhiên số học sinh dự lễ khai giảng trên sân trường chỉ hạn chế không quá 100 em. Số học sinh còn lại dự khai giảng và nghe thư của Chủ tịch nước trong lớp học.

Toàn bộ lễ khai giảng của trường chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 phút. Ngay sau khi kết thúc lễ, nhà trường tổ chức cho phụ huynh đón các em về ngay, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tại huyện Cư Jút, địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 16, các trường phải lùi lễ khai giảng và ngày bắt đầu năm học mới từ 13 - 20 ngày.

Các trường được lên kế hoạch khai giảng theo 3 phương án. Toàn huyện có thể sẽ tựu trường vào ngày 8/9, nếu dịch còn phức tạp hơn có thể vào ngày 15/9.

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Từ khóa:   COVID-19 học sinh nhiễm COVID-19 khai giảng

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