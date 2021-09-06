Sợ con chậm học, mẹ thuê xe ô tô, giấu con trong cốp để thông chốt kiểm dịch về Thái Bình

Tài xế xuất trình đầy đủ giấy đi đường theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có một trẻ em trong cốp ô tô.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 6/9, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 (quốc lộ 1, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) kiểm tra ô tô biển số TP.HCM do Trịnh Văn Khoa (35 tuổi) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình đầy đủ giấy đi đường theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có một trẻ em trong cốp ô tô.

Em bé được phát hiện trong cốp xe ô tô - Ảnh: Zing News

Theo thượng úy Chu Huyền Đức, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội, lái xe Trịnh Văn Khoa khai nhận do có giấy đi đường nên được chị Trần Thị Hải Yến (ở Quang Lãm, Hà Đông) thuê chở cháu Đ.N.M. về Thái Bình với giá 3 triệu đồng. Mục đích là để đưa bé về quê kịp đi học.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) điều tiếp tục làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-con-cham-hoc-me-thue-xe-o-to-giau-con-trong-cop-de-thong-chot-kiem-dich-ve-thai-binh-422724.html