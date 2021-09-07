Nhà trường lên tiếng vụ người đàn ông tự xưng giảng viên khoa Sư phạm, lăng mạ tổ công tác phòng, chống dịch

Xã hội 07/09/2021 09:09

Tại Bộ môn Sư phạm khoa học xã hội, thuộc Khoa Sư phạm (Đại học Thủ đô) có một giảng viên, thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh, trùng với tên mà người đàn ông áo vàng gây rối tại chốt kiểm dịch đã nói lớn trong đoạn clip. 

Tối ngày 5/9, MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại quá trình người đàn ông làm loạn chốt kiểm dịch bằng lời lẽ vô cùng thiếu văn hoá khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Trong đoạn clip hơn 1 phút, người đàn ông mặc áo vàng, đứng chửi bới ầm ĩ, lấy tay vẫy vẫy công an lại phía mình rồi nói với giọng điệu rất gay gắt: "Thằng này ra đây tao bảo. Tao nói với mày nhá chúng mày đang làm những việc nguy hiểm. Còn tao không cần gây sự với chúng mày làm gì cả".

Chiến sĩ công an cũng tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng và cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại: "Chúng tôi vẫn đang tôn trọng anh". Tuy nhiên lúc này, người đàn ông liên tục chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an và lớn tiếng: "Tao không cần ai tôn trọng".

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Không rõ mâu thuẫn gì nhưng người này đã có nhiều hành động chửi bới với lời lẽ rất gay gắt - Ảnh cắt từ clip

Thấy không ai lên tiếng nữa, ông chú kia được đà lấn tới, tuyên bố dõng dạc đầy đủ họ tên và tự nhận mình là giảng viên khoa sư phạm của một trường đại học ở Hà Nội. 

Thấy có người quay clip, ông ta xông đến dọa nạt: "Chúng mày còn không đủ tuổi bằng con tao đâu". Sau đó, ông ta còn tháo phăng chiếc khẩu trang đang đeo rồi quay sang hỏi công an: "Thế bây giờ mày định bắt tao à?".

Lúc này, cán bộ trực chốt nói: "Chúng tôi không định bắt anh nhưng mời anh đeo khẩu trang lên đã". Thấy chiến sĩ công an có thái độ cứng rắn và nghiêm nghị, đối tượng cũng đành chấp nhận đeo lại khẩu trang.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/9 tại chốt phòng, chống dịch Covd-19 đoạn Cầu Dền - Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

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Người đàn ông tự xưng là giảng viên đại học - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, báo Phụ nữ Việt Nam thông tin thêm, tại Bộ môn Sư phạm khoa học xã hội, thuộc Khoa Sư phạm (Đại học Thủ đô) có một giảng viên, thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh, trùng với tên mà người đàn ông áo vàng đã nói lớn trong đoạn clip. 

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Trên website của trường có thông tin trùng khớp với lời của người đàn ông trong clip - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo trường Đại học Thủ đô cho biết trường đã tiếp nhận được thông tin từ phía cơ quan chức năng, hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Khi cơ quan chức năng có kết luận, có thông tin đầy đủ, chính xác nhất nhà trường sẽ phản hồi cụ thể. Vị này nhấn mạnh: "Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cho những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch nói riêng và quy định của pháp luật nói chung".

Tự xưng là giảng viên đại học, người đàn ông 'vàng chóe' có thái độ như 'bố thiên hạ', liên tục chửi bới, lăng mạ cán bộ trực chốt

Tự xưng là giảng viên đại học, người đàn ông 'vàng chóe' có thái độ như 'bố thiên hạ', liên tục chửi bới, lăng mạ cán bộ trực chốt

MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại quá trình người đàn ông làm loạn chốt kiểm dịch bằng lời lẽ vô cùng thiếu văn hóa và tự xưng là giảng viên đại học khiến dân mạng ngỡ ngàng.

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