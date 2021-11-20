Thầy Tuấn biết đây là loại hoa nguy hiểm nên cũng không quên hỏi các em có biết đó là hoa gì không, và câu trả lời khiến ai cũng phải bật cười: "Biết ạ, hoa này ăn chết người"

Ngày Nhà giáo Việt Nam đến, chắc hẳn ai cũng nhớ về thầy cô giáo của mình, nhớ tới các những kỷ niệm còn ngồi trên ghế nhà trường, thèm được bày trò cùng lũ bạn, thèm được ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài. Bên cạnh đó, vẫn có những mẩu chuyện về tình cảm của các học trò dành cho thầy cô của mình làm mọi người phải "cười ra nước mắt".

Theo đó, thầy Nguyễn Quốc Tuấn - Giáo viên dạy môn Tin học công tác tại Trường Tiểu học Trịnh Tường 2 (nay là trường Tiểu học Trịnh Tường), thuộc xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai. Dịp 20/11 năm 2015, thầy Tuấn đã nhận được một món quà vô cùng đặc biệt đến từ những cô, cậu học trò đáng yêu của mình, đó là bó hoa lá ngón với những bông hoa vàng tươi đẹp mắt.

Tất nhiên với hiểu biết của mình, thầy Tuấn biết đây là loại hoa nguy hiểm nên cũng không quên hỏi các em có biết đó là hoa gì không, và câu trả lời khiến ai cũng phải bật cười: "Biết ạ, hoa này ăn chết người".

Tuy nhiên nhận thấy tình cảm mà học trò dành cho mình, thầy Tuấn vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến các em.

Bên dưới bài viết nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng như:

"Đọc xong thấy buồn cười, nhưng cũng thấy các em học trò này đáng yêu quá. Chắc thấy đẹp quá, muốn tặng thầy để cảm ơn công thầy dạy dỗ bao ngày đây mà."

"Biết là nó nguy hiểm, nhưng vì chẳng có điều kiện nên các em hái hoa rừng tặng thầy. Tấm lòng các em dành cho thầy mới là cái cần nói đến và trận trọng."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-doc-ngay-20-11-mang-la-ngon-den-tang-thay-437408.html