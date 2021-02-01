Phòng Covid-19, toàn bộ quán game ở Hà Nội phải đóng cửa từ 0h ngày 2/2

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chỉ đạo đóng cửa các quán game, Internet từ 0h ngày 2/2.

Chiều 1/2, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến với các quận huyện, xã phường để triển khai quyết liệt các biện pháp không để dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Trước tình hình dịch Covid-19, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo đóng cửa quán game, internet từ 0h ngày 2/2. Các quán bar, karaoke, vũ trường, các nhà hàng phải có vách ngăn… nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc, tập trung truy vết đến tận F3 để chủ động trước mọi tình huống; tăng cường năng lực xét nghiệm, phải thông tin sớm cho các trường hợp F1 âm tính. Tránh tình trạng lo lắng, thấp thỏm.

Tính đến nay, TP. Hà Nội ghi nhân 19 ca dương tính với Covid-19. 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Quảng Ninh, 18 ca còn lại liên quan đến Hải Dương. Trong số 19 ca này số F1 là hơn 412; 2.008 ca F2, con số này sẽ tiếp tục thay đổi.

Theo chỉ đạo, các quận, huyện cần tăng cường truy vết, đồng thời đi từng ngõ gõ từng nhà rà soát hết lại các trường hợp đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh và phải được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly một cách nghiêm túc.

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