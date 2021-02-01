Để phòng tránh Covid-19, 3 tỉnh miền Tây cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn dự kiến.

Ngày 1/2, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho khoảng 250.000 học sinh nghỉ học tập trung từ ngày mai. Các trường sẽ chuyển sang dạy trực tuyến, ôn tập bằng nhiều hình thức cho các em học tại nhà, đến ngày 6/2 nghỉ Tết.

Phòng Covid-19, 3 tỉnh miền Tây cho hơn 1 triệu học sinh nghỉ Tết sớm - Ảnh minh họa: Internet

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cũng ra công văn đề nghị Phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh, học viên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày mai (thay vì ngày 3/2) đến hết ngày 16/2.

Tương tự, Đồng Tháp cũng có công văn hoả tốc gửi các cơ sở giáo dục cho 350.000 học sinh nghỉ.

Từ 28/1 đến 1/2, Bộ Y tế ghi nhận 244 ca nhiễm cộng đồng ở 9 tỉnh thành gồm: Hải Dương (188), Quảng Ninh (25), Hà Nội (19), Gia Lai (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2); TP HCM, Hải Phòng, Bình Dương mỗi địa phương một ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện 23 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học.

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