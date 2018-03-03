Dung cho biết khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện chồng mình và nữ sinh L. có nhắn tin qua lại với nhau nên quyết định kéo người đến đánh ghen.

Hôm nay (3/3), Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng Lê Phương Dung (20 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi tổ chức đánh hội đồng, lột áo của một nữ sinh cấp 3 trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Dung thừa nhận mình là người tổ chức đánh đập, bắt cóc và lột áo nữ sinh N.T.L. (trường THPT Hương Khê) tại bờ hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Sơn vào sáng ngày 26/2.

Dung cho biết khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện chồng mình và nữ sinh L. có nhắn tin qua lại với nhau nên quyết định kéo người đến đánh ghen.

Theo hình ảnh trên Facebook cá nhân, Dung biết được em L. đang theo học tại trường THPT Hương Khê nên tiến hành chặn đường, tổ chức đánh, cắt tóc và lột áo để "dằn mặt".

Hiện tại, nữ sinh L. đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Nữ sinh cấp 3 bị đánh ghen dã man vì nhắn tin qua lại với chồng người khác - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin trước đó, ngày 1/3, cộng đồng mạng lan truyền một đoạn video clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh nhóm người đánh hội đồng một nữ sinh khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, hai cô gái (mặc áo vàng và áo trắng) liên tục túm tóc, đánh đập tới tấp, thậm chí lột quần áo mặc nữ sinh van xin thảm thiết.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh có rất nhiều người đứng xem và quay clip, nhưng không có bất kỳ ai vào can ngăn. Thậm chí, một số người còn reo hò, cổ vũ hành vi trên.

Ngay khi vừa được đăng tải, đoạn clip nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành động của những thiếu nữ trên.

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