Phát hiện nữ sinh nhắn tin với chồng mình, vợ kéo người đánh ghen lột đồ dã man

Xã hội 03/03/2018 14:31

Dung cho biết khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện chồng mình và nữ sinh L. có nhắn tin qua lại với nhau nên quyết định kéo người đến đánh ghen.

Hôm nay (3/3), Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng Lê Phương Dung (20 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi tổ chức đánh hội đồng, lột áo của một nữ sinh cấp 3 trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Dung thừa nhận mình là người tổ chức đánh đập, bắt cóc và lột áo nữ sinh N.T.L. (trường THPT Hương Khê) tại bờ hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Sơn vào sáng ngày 26/2.

Dung cho biết khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện chồng mình và nữ sinh L. có nhắn tin qua lại với nhau nên quyết định kéo người đến đánh ghen.

Theo hình ảnh trên Facebook cá nhân, Dung biết được em L. đang theo học tại trường THPT Hương Khê nên tiến hành chặn đường, tổ chức đánh, cắt tóc và lột áo để "dằn mặt".

Hiện tại, nữ sinh L. đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Phát hiện nữ sinh nhắn tin với chồng mình, vợ kéo người đánh ghen lột đồ dã man - Ảnh 1

Nữ sinh cấp 3 bị đánh ghen dã man vì nhắn tin qua lại với chồng người khác - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin trước đó, ngày 1/3, cộng đồng mạng lan truyền một đoạn video clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh nhóm người đánh hội đồng một nữ sinh khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, hai cô gái (mặc áo vàng và áo trắng) liên tục túm tóc, đánh đập tới tấp, thậm chí lột quần áo mặc nữ sinh van xin thảm thiết.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh có rất nhiều người đứng xem và quay clip, nhưng không có bất kỳ ai vào can ngăn. Thậm chí, một số người còn reo hò, cổ vũ hành vi trên.

Ngay khi vừa được đăng tải, đoạn clip nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành động của những thiếu nữ trên.

Bị đánh ghen giữa đường, vợ ôm chặt chồng cho nhân tình chạy thoát

Bị đánh ghen giữa đường, vợ ôm chặt chồng cho nhân tình chạy thoát

Trong suốt cuộc ẩu đả, cô vợ ôm chặt lấy chồng để nhân tình dễ dàng chạy thoát.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen clip đánh ghen bạo hành nữ sinh nữ sinh bị đánh hội đồng

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 52 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày