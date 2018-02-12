Trong suốt cuộc ẩu đả, cô vợ ôm chặt lấy chồng để nhân tình dễ dàng chạy thoát.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước clip ngắn ghi lại cảnh chồng đánh ghen giữa đường gây ồn ào cả một góc phố. Chủ nhân đoạn clip cho biết, sự việc xảy ra trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (TPHCM). Người chồng cho rằng vợ mình ngoại tình với bạn thân nên dùng nón bảo hiểm đánh tình địch tới tấp, còn cô vợ ra sức can ngăn cuộc ẩu đả.

Clip: Chồng đánh ghen giữa đường vì cho rằng vợ ngoại tình với bạn thân

Theo hình ảnh trong clip, người chồng đội nón lưỡi trai dùng nón bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu người đàn ông khác để xả bực tức. Đồng thời dùng nhiều lời lẽ khó nghe chửi bới cô vợ, ám chỉ chuyện ngoại tình là thiếu đạo đức. Đáng nói là người phụ nữ không hề chối cãi, mặc nhiên thừa nhận sự việc và ôm chặt chồng cho nhân tình dễ dàng chạy trốn. Sự việc thu hút lượng lớn người đi đường đứng lại theo dõi và dùng điện thoại quay phim, chụp hình.

Cho rằng vợ ngoại tình với bạn thân, chồng đánh ghen giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Sự việc nhanh chóng nhận về nhiều bình luận từ cư dân mạng. Người cho rằng hành động đánh ghen giữa đường của anh chồng tuy không văn minh nhưng hoàn toàn có thể thông cảm được. Một số ý kiến khác lại phản đối và khuyên rằng chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau, gây ồn ào giữa đường thế này chỉ khiến tất cả cùng mất mặt mà thôi.

"Mình thấy anh chồng này cư xử được đấy chứ vì anh ta không đánh phụ nữ. Nhiều trường hợp chồng đi đánh ghen lại chỉ nhằm vợ mà đánh thôi. Cô vợ làm thế này thì còn ăn Tết gì được nhỉ", Như Ý bình luận.

"Đàn ông hay đàn bà khi đi đánh ghen cũng đều đáng thương hơn là đáng trách. Dù sao chuyện trong nhà cũng nên giải quyết nội bộ, đánh chửi nhau giữa đường thế này không hay chút nào", Anh Thư cho biết.

"Cô vợ hình như chả có chút ăn năn, hối cải nào. Vậy là thừa nhận chuyện lăng nhăng với bạn thân của chồng hả? Vợ như này thì bỏ đi chứ giữ làm gì?", Ngọc Minh bày tỏ.

Tiếng kêu cứu thất thanh của người vợ bị chồng chém nát mặt trong những ngày cận Tết Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11/2, nhiều người sinh sống trong dãy trọ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng của chị Linh. Đến nơi, họ bàng hoàng phát hiện chị đang nằm thoi thóp trên sàn nhà.

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