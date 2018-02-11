Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11/2, nhiều người sinh sống trong dãy trọ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng của chị Linh. Đến nơi, họ bàng hoàng phát hiện chị đang nằm thoi thóp trên sàn nhà.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu dân cư Minh Tuấn (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoài Linh (31 tuổi, ngụ Bình Phước).

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Được biết, vào lúc xảy ra sự việc, người dân trong khu trọ nghe tiếng kêu thất thanh từ phòng chị Linh. Khi qua đến nơi, mọi người phát hiện nạn nhân nằm thoi thóp trên nền nhà, gần đó là một con dao dính đầy máu. Trước đó, hàng xóm nhìn thấy một người đàn ông chạy từ phòng chị ra ngoài.

Người dân nhanh chóng đưa chị Linh đi bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Con dao gây án tại hiện trường - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết chị Linh đã kết hôn. Vì chồng chị hay ghen tuông nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 2 ngày, vì không chịu được tính ghen tuông của chồng nên chị Linh đã bỏ nhà đi và tìm nơi trọ mới. Đến sáng 11/2, người chồng phát hiện nơi ở mới của vợ liền lao vào phòng túm tóc, cầm dao chém vào mặt vợ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng.

Chồng chém vợ và hai con gái nhỏ tử vong trong đêm có biểu hiện ngáo đá, tự chặt cánh tay để tự sát Chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc cho biết, người chồng nhẫn tâm dùng dao sát hại 3 mẹ con trong đêm có biểu hiện ngáo đá, sau khi gây án đã tự cầm dao chặt đứt cánh tay để tự sát nhưng bất thành.

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