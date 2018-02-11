Tiếng kêu cứu thất thanh của người vợ bị chồng chém nát mặt trong những ngày cận Tết

Xã hội 11/02/2018 20:25

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11/2, nhiều người sinh sống trong dãy trọ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng của chị Linh. Đến nơi, họ bàng hoàng phát hiện chị đang nằm thoi thóp trên sàn nhà.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu dân cư Minh Tuấn (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoài Linh (31 tuổi, ngụ Bình Phước).

Tiếng kêu cứu thất thanh của người vợ bị chồng chém nát mặt trong những ngày cận Tết - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Được biết, vào lúc xảy ra sự việc, người dân trong khu trọ nghe tiếng kêu thất thanh từ phòng chị Linh. Khi qua đến nơi, mọi người phát hiện nạn nhân nằm thoi thóp trên nền nhà, gần đó là một con dao dính đầy máu. Trước đó, hàng xóm nhìn thấy một người đàn ông chạy từ phòng chị ra ngoài.

Người dân nhanh chóng đưa chị Linh đi bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Tiếng kêu cứu thất thanh của người vợ bị chồng chém nát mặt trong những ngày cận Tết - Ảnh 2
Con dao gây án tại hiện trường - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết chị Linh đã kết hôn. Vì chồng chị hay ghen tuông nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 2 ngày, vì không chịu được tính ghen tuông của chồng nên chị Linh đã bỏ nhà đi và tìm nơi trọ mới. Đến sáng 11/2, người chồng phát hiện nơi ở mới của vợ liền lao vào phòng túm tóc, cầm dao chém vào mặt vợ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng.

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