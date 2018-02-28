“Vợ không ngủ chung với chồng lại nằm chung với cha vợ nên ghen”, đó là lời khai của nam thanh niên 28 tuổi tại cơ quan điều tra sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến nhiều người bị thương.

Hôm nay (28/2), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ đối tượng Thạch Sê Tha (sinh năm 1990, cư trú tại phường 9, TP. Trà Vinh) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người bị bỏng.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Công an nhân dân

Nạn nhân bao gồm ông Kim Mỹ Lai (sinh năm 1961), chị Kim Thị Thanh Nha (sinh năm 1990, vợ của Tha) và bé Sơn Khải Kỳ (sinh năm 2009, con riêng chị Nha).

Theo đó, vào ngày 27/2, Tha nhìn thấy vợ của mình nằm ngủ trên giường cùng với cha vợ và cháu Kỳ nên ghen tuông. Tha ra trước nhà lấy chai nhựa hút xăng từ xe rồi cầm theo bật lửa đi đến giường ngủ châm lửa đốt khiến ba người bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Cơ quan công an đang điều tra sự việc - Ảnh: Công an nhân dân

Được biết, vài ngày trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng Tha có xảy ra mâu thuẫn nên chị Nha dẫn con riêng là cháu Kỳ về nhà cha ruột.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thạch Sê Tha thừa nhận việc ghen tuông với cha vợ là vô lý nhưng vẫn cố cãi: “Vợ không ngủ chung với chồng lại nằm chung với cha vợ nên ghen”!

Bị chia tay, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà người yêu ở Sài Gòn Chỉ vì bị bạn gái chia tay, nam thanh niên đã mua xăng rồi phóng hoả đốt nhà người yêu của mình để trả thù. May mắn không có thương vong về người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tra-vinh-bat-gap-vo-ngu-chung-giuong-voi-cha-chong-noi-con-ghen-dung-xang-thieu-song-273148.html