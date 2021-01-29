Phát hiện một nam sinh viên tại Hà Nội dương tính với COVID-19

Sau khi tới bệnh viện khám vì có biểu hiện ho, sốt, đau họng, nam sinh viên tại Hà Nội nhận kết quả dương tính với COVID-19.

Trường hợp nhiễm COVID-19 mới là nam sinh viên L.A.T, sinh năm 2001, quê ở thành phố Chí Linh, Hải Dương. Bệnh nhân ở trọ tại ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy (Hà Nội) để theo học ngoại ngữ. Ngày 27/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng nên đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Vào ngày 28/1, bệnh nhân đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nam sinh viên nhiễm COVID-19 là F1 của ca Covid-19 ở Hải Dương - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 ở Hải Dương.

Trước đó, chiều 28/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội còn có 2 ca nghi nhiễm, trong đó 1 trường hợp có địa chỉ tại Kim Lũ (Sóc Sơn), 1 có địa chỉ thường trú tại Tứ Liên (Tây Hồ). Ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương đã khẩn trương điều tra khoanh vùng xử lý dịch theo quy định.

Tại Sóc Sơn và Tây Hồ, lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh, các khu vực bệnh nhân đến. Với 2 trường hợp nghi nhiễm này, ca bệnh tại Sóc Sơn có 22 trường hợp liên quan, ca bệnh tại Tây Hồ có 12 F1.

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