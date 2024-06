Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vừa qua, Công an TP.HCM tổ chức trao thư khen, thưởng cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh, khám phá nhanh vụ án cô gái bị sát hại giấu trong vali, bỏ trên núi ở Vũng Tàu.

Các tập thể nêu trên gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) Công an TP.HCM; Phòng Cảnh sát hình sự - CSHS (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đội CSHS Công an huyện Cần Giờ và Công an xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.