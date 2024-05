Bị can Võ Thành Long bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản, theo quy định tại Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long (20 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Vũ Thành Huy (25 tuổi, trú xã Hoà Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án sát hại, giấu xác cô gái trong vali đưa lên núi Nhỏ (thành phố Vũng Tàu) phi tang.

Hành trình phá án của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra trong 12 giờ, hung thủ Võ Thành Long và Vũ Thành Huy lần lượt bị bắt giữ. Nạn nhân là chị H.T.M.T. (21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh).

Bị can Vũ Thành Huy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Che giấu tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo quy định tại Điều 389 và Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào chiều ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được yêu cầu của Công an huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) về việc phối hợp để xác minh trường hợp chị H.T.M.T. bị mất tích.

Nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định được chị T. từ huyện Cần Giờ đến thành phố Vũng Tàu đi chơi với 2 nam thanh niên. Ngày 19/5, chị T. lưu trú tại một khách sạn ở phường 2 (thành phố Vũng Tàu) cùng một nam thanh niên, sau đó mất tích nghi do bị sát hại.

Qua rà soát, cơ quan công an xác định nam thanh niên ở cùng chị T. tại khách sạn là nghi phạm Võ Thành Long, nên tổ chức truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3h sáng ngày 23/5, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ được Võ Thành Long khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sau 12 giờ gây án.

Chiếc vali chứa thi thể cô gái - Ảnh: Dân Trí

Lời khai rợn người về nguyên nhân gây án

Dẫn tin từ VnExpress, 0h ngày 19/5, Long, Huy và cô gái đến thuê hai phòng ở khách sạn nằm trên địa bàn phường 2, TP Vũng Tàu. Long ở cùng cô gái.

Sau khi quan hệ tình dục, Long siết cổ cô gái tử vong, lấy nhẫn, dây chuyền, bông tai và iPhone 12 Promax. Hắn sau đó kể cho Huy nghe sự việc.

Đến 10h30 ngày 19/5, Long đi mua valy và cùng Huy đặt thi thể cô gái vào, khiêng lên xe đạp điện. Long chở valy đến khu đất trống ở núi Nhỏ, TP Vũng Tàu, phi tang. Tiếp đó, cả hai bán tài sản của nạn nhân lấy tiền tiêu xài. Riêng điện thoại của cô gái Long vẫn giữ.

Kẻ thủ ác từng có quá khứ "vào tù ra tội"

Theo thông tin từ VietNamNet, bị can Võ Thành Long - người trực tiếp ra tay sát hại cô gái, đã từng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, được đưa ra xét xử vào tháng 12/2022 và bị tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/9/2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang “Việc làm Bà Rịa” thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C. đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C.

Trong lúc ngồi nhậu, Long nói anh C. cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận đã từng chiếm đoạt một xe máy của người khác và lấy cắp một số tài sản trong thời gian làm nhân viên một quán ăn.

Viện KSND TP Bà Rịa truy tố Long về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này Long thiếu gần 3 tháng mới đủ 18 tuổi.

Võ Thành Long - thời điểm bị bắt vào 2 năm trước - Ảnh: VietNamNet

Sau đó, TAND TP Bà Rịa đã tuyên phạt Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 15/9/2022.

Theo xác minh lý lịch, mặc dù Long đăng ký thường trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, song không có nơi cư trú ổn định, trình độ văn hoá 8/12.