Theo đó, nghi phạm có mặt ở một cửa hàng bán vali lớn, đứng khoanh tay ngắm nghía, đắn đo lựa chọn một lát, thái độ khá bình tĩnh. Quá trình mua vali của nghi phạm bị camera an ninh của cửa hàng ghi lại.

Hai nghi phạm của vụ án là Vũ Thành Huy (25 tuổi, trú tại xã Hoà Long, TP.Bà Rịa) và Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền). Tại cơ quan công an, Long khai nhận có quen chị T. (21 tuổi, ở huyện Cần Giờ, TP.HCM) qua mạng xã hội. Long rủ Huy thuê một chiếc taxi đón T. đi chơi tại TP.Vũng Tàu.

Trong quá trình đi chơi, Long phát hiện T. mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị nên nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản. Trong lúc đưa chị T. về khách sạn nghỉ ngơi, Long thừa lúc chị T. sơ hở đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc và bàn cách phi tang xác nạn nhân, lấy tài sản.

Long đã đi mua vali, sau đó hai đối tượng nhét thi thể nạn nhân vào, đem đi phi tang tại chân Núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu rồi mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đi bán, lấy tiền tiêu xài. Cả hai bị bắt sau 4 ngày gây án, khi đang lẩn trốn.

2 nghi phạm trong vụ án đã bị khởi tố, điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến nhân thân của nghi phạm Võ Thành Long, theo thông tin từ VietNamNet, người này đã từng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, được đưa ra xét xử vào tháng 12/2022 và bị tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/9/2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang “Việc làm Bà Rịa” thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C. đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C.

Trong lúc ngồi nhậu, Long nói anh C. cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận đã từng chiếm đoạt một xe máy của người khác và lấy cắp một số tài sản trong thời gian làm nhân viên một quán ăn.

Viện KSND TP Bà Rịa truy tố Long về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này Long thiếu gần 3 tháng mới đủ 18 tuổi.

Sau đó, TAND TP Bà Rịa đã tuyên phạt Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 15/9/2022.

Theo xác minh lý lịch, mặc dù Long đăng ký thường trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, song không có nơi cư trú ổn định, trình độ văn hoá 8/12.