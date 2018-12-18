Phát hiện đôi nam nữ ôm nhau gục trên ghế đá trong làng Đại học Quốc gia TPHCM

Xã hội 18/12/2018 10:31

Lực lượng chức năng đang đi tuần tra thì phát hiện đôi nam nữ ngồi gục trên ghế đá trong làng Đại học Quốc gia TPHCM.

Tối 17/12, tại làng Đại học Quốc gia TPHCM thuộc phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc đôi nam nữ ôm nhau tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.

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Đôi nam nữ ngồi gục trên ghế đá trong làng Đại học Quốc gia TPHCM sau khi uống thuốc diệt côn trùng tự tử - Ảnh: VTC News

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tổ Cảnh sát cơ động đi tuần tra trong khu đô thị Đại học quốc gia TPHCM. Khi đi đến con đường dẫn từ ký túc xá khu A vào trung tâm giáo dục quốc phòng, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ ngồi bất động trên ghế đá bên đường giống như đã chết.

Lại gần kiểm tra, tổ Cảnh sát cơ động phát hiện đôi đôi nam nữ vừa uống thuốc diệt côn trùng với mục đích tự tử. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Sau khi được bác sĩ rửa ruột, hai nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phát hiện đôi nam nữ ôm nhau gục trên ghế đá trong làng Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 2
Đôi nam nữ uống thuốc diệt cỏ trong nhà nghỉ - Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 3 giờ sáng 15/9 , Công an thị trấn Nông Cống nhận được tin báo từ một nhà nghỉ về việc có đôi nam nữ thuê phòng có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chủ nhà nghỉ cho biết, vào khoảng thời gian trên họ nghe tiếng kêu cứu của cô gái thuê phòng. Khi chạy lên thì thấy cô gái mở cửa phòng nói cứu cháu với rồi đổ gục. Nam thanh niên nằm quằn quại dưới nền nhà, trong phòng nồng nặc thuốc diệt cỏ.

Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cả hai đã tử vong trước đó.

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