Phát hiện bé gái sơ sinh bụ bẫm bị bỏ rơi trước cổng chùa

Xã hội 22/12/2019 13:55

Người dân đang đi đường lúc sáng sớm thì phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Mới đây, người dân phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Chính quyền phường Nam Hòa đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 21/12, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực chùa Giữa Đồng ở phường Nam Hòa. Nhận tin báo, cán bộ địa phương đã đến hiện trường ghi nhận tình hình và lập biên bản.

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa - Ảnh:Zing 

Hiện em bé đã được phường giao cho một gia đình tạm chăm non. Chính quyền địa phương cũng đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé bị bỏ rơi. Sau 7 ngày từ ngày phát đi thông báo mà không có ai đến nhận, phía phường sẽ giao em bé cho Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em hoặc làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Cách đây ít ngày, tại xã Hải Cường (huyện Hải Hậu, Nam Định) cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, vào chiều 17/12, người dân phát hiện một em bé bị bỏ rơi trong nghĩa trang liệt sĩ. Em bé được đặt trong thùng giấy cùng một hộp sữa bột và một ít khăn cho trẻ sơ sinh. Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe bình thường. 

Sau nhiều giờ phát loa thông báo nhưng không thấy người thân đến nhận, bé gái được gửi cho một gia đình tạm nuôi dưỡng. 

Nếu quá số ngày quy định mà cha mẹ đứa trẻ không đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho gia đình này nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Nam Định: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang

Nam Định: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang

Người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang nên báo chính quyền địa phương. Hiện em bé đã được một gia đình nhận nuôi.

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