Phẫn nộ đối tượng dùng dao đâm liên tiếp 3 cháu nhỏ dù không có mâu thuẫn

Xã hội 06/07/2022 20:51

Khi nhìn thấy 3 cháu nhỏ đang chơi game trên điện thoại di động, Đào Xuân Lâm bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp.

Theo chia sẻ thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Lâm (31 tuổi, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) để điều tra về hành vi giết người.

Phẫn nộ đối tượng dùng dao đâm liên tiếp 3 cháu nhỏ dù không có mâu thuẫn - Ảnh 1
Đào Xuân Lâm bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội giết người - Ảnh: Công an nhân dân online

Trước đó, dẫn tin từ Công an nhân dân online, vào khoảng 18h30 ngày 29/6, Đào Xuân Lâm đang ở nhà thì có các cháu: Uông Văn Đ., Nguyễn Tiến N. và Đào Tuấn A. (từ 10 đến 12 tuổi) đều là hàng xóm đến, ngồi trong sân nhà Lâm chơi game trên điện thoại di động.

Trong lúc các cháu đang chơi điện tử thì Lâm vào bếp lấy con dao dài khoảng 20cm rồi bất ngờ đâm cả 3 cháu. Thấy vậy, cháu Đ. và Tuấn A. bỏ chạy được ra ngoài cổng còn cháu N. thì bị Lâm giữ lại đâm thêm 1 nhát vào vùng cổ phải.

Sau đó, cháu N. cũng vùng vẫy, thoát khỏi tay Lâm, chạy được ra đến cổng thì gục ngã. Sau khi thực hiện hành vi manh động, lưỡi dao bị rơi mất nên Lâm cầm phần chuôi mang cất vào trong nhà.

Ba cháu bé được mọi người đưa đi cấp cứu. Hiện tại, cháu Đ. và Tuấn A. đã ổn định sức khỏe, xuất viện, còn cháu N. vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Đối với Đào Xuân Lâm bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Quá trình điều tra xác định, bản thân Đào Xuân Lâm chưa có tiền án, tiền sự, không sử dụng rượu hay ma túy. Đối tượng cũng thừa nhận, trước khi xảy ra sự việc, Lâm không có mâu thuẫn gì với 3 cháu nói trên.

Hàng xóm kể về vụ người đàn ông tử vong trong biệt thự ở TP.HCM: Nạn nhân là người hiền lành, hung thủ đâm gần 20 nhát rồi bình tĩnh rời đi?

Hàng xóm kể về vụ người đàn ông tử vong trong biệt thự ở TP.HCM: Nạn nhân là người hiền lành, hung thủ đâm gần 20 nhát rồi bình tĩnh rời đi?

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, truy bắt nghi phạm đâm chết chủ căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B.

Xem thêm
Từ khóa:   nghi phạm đâm 3 cháu nhỏ đâm 3 cháu nhỏ ở Hà Nội đối tượng dùng dao đâm 3 cháu nhỏ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?