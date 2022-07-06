Khi nhìn thấy 3 cháu nhỏ đang chơi game trên điện thoại di động, Đào Xuân Lâm bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp.

Theo chia sẻ thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Lâm (31 tuổi, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) để điều tra về hành vi giết người.

Đào Xuân Lâm bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội giết người - Ảnh: Công an nhân dân online

Trước đó, dẫn tin từ Công an nhân dân online, vào khoảng 18h30 ngày 29/6, Đào Xuân Lâm đang ở nhà thì có các cháu: Uông Văn Đ., Nguyễn Tiến N. và Đào Tuấn A. (từ 10 đến 12 tuổi) đều là hàng xóm đến, ngồi trong sân nhà Lâm chơi game trên điện thoại di động.

Trong lúc các cháu đang chơi điện tử thì Lâm vào bếp lấy con dao dài khoảng 20cm rồi bất ngờ đâm cả 3 cháu. Thấy vậy, cháu Đ. và Tuấn A. bỏ chạy được ra ngoài cổng còn cháu N. thì bị Lâm giữ lại đâm thêm 1 nhát vào vùng cổ phải.

Sau đó, cháu N. cũng vùng vẫy, thoát khỏi tay Lâm, chạy được ra đến cổng thì gục ngã. Sau khi thực hiện hành vi manh động, lưỡi dao bị rơi mất nên Lâm cầm phần chuôi mang cất vào trong nhà.

Ba cháu bé được mọi người đưa đi cấp cứu. Hiện tại, cháu Đ. và Tuấn A. đã ổn định sức khỏe, xuất viện, còn cháu N. vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Đối với Đào Xuân Lâm bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Quá trình điều tra xác định, bản thân Đào Xuân Lâm chưa có tiền án, tiền sự, không sử dụng rượu hay ma túy. Đối tượng cũng thừa nhận, trước khi xảy ra sự việc, Lâm không có mâu thuẫn gì với 3 cháu nói trên.

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