Ông Dũng 'lò vôi' tiếp tục từ thiện, xây nhà thi đấu đa năng rộng 2000m2 cho một ngôi trường ở Bình Định

Xã hội 30/05/2021 10:57

Vốn nổi tiếng với vai trò một trong những người giàu nhất Việt Nam, ông Dũng 'lò vôi' còn được nhiều người biết đến với nhiều việc làm thiện nguyện khắp đất nước.

Mới đây, ông Dũng 'lò vôi' chia sẻ trên trang cá nhân chính thức của mình một "niềm vui" liên quan đến từ thiện. Nhà thi đấu đa năng ông xây cho một trường chuyên tại Quy Nhơn, Bình Định đã chính thức được đưa vào sử dụng.

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Trường THPT chuyên Lê Quý Đông tại Bình Định được đích thân ông Dũng 'lò vôi' xây dựng từ năm 2002 - Ảnh: Internet

Theo thông tin ông Dũng chia sẻ, năm ngoái khi quay lại thăm Trường chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - ngôi trường được chính ông xây dựng năm 2002, ông đã quyết định xây tặng thêm cho trường một nhà thi đấu đa năng để học sinh có thêm nơi để rèn luyện thân thể. Nhà thi đấu rộng 2000 mét vuông với công năng chính giúp cac em học sinh tránh được nắng mưa vào những tiết học thể chất.

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Nhà thi đấu đa năng mà ông Dũng 'lò vôi' xây tặng trường - Ảnh: FBNV

Ông Dũng chia sẻ: "Mình đã hoàn thành lời hứa và nhận được những hình ảnh của Thầy Hiệu trưởng gửi, thấy các em học tập thể thao vui vẻ, mình rất vui mừng và hạnh phúc. Đây sẽ là nơi nuôi dưỡng những thế hệ tương lai, những tài năng mai sau sẽ cống hiến xây dựng cho đất nước phát triển. Tôi cảm ơn thầy cô Ban Giám hiệu đã tạo điều kiện. Cảm ơn công ty xây dựng.

Chúc các em và quý thầy cô nhiều sức khoẻ, tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và "trồng người" cho đất nước. Chúc tất cả quý vị bình an và hạnh phúc."

Kèm theo bài đăng là các hình ảnh, video về nhà thi đấu vừa được đưa vào sử dụng. Có thể thấy, các em học sinh khi dùng nhà thi đấu tự tin hơn trong việc rèn luyện thân thể.

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Bên trong nhà thi đấu rộng rãi vài sạch sẽ - Ảnh: FBNV

Được biết, ông Dũng 'lò vôi' và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng đã cùng nhau thực hiện rất nhiều công việc từ thiện. Ngoài ngôi trường THPT Lê Quý Đôn đã kể trên, ông đã từng xây nhiều trường học khác cho các vùng quê nghèo trên khắp cả nước, lập quỹ phẫu thuật tim cho người nghèo, giúp đỡ người dân gặp thiên tai lũ lụt, tuyên bố ủng hộ nhà nước quỹ phòng chống Covid-19,...

Ông Dũng 'lò vôi' tiếp tục từ thiện, xây nhà thi đấu đa năng rộng 2000m2 cho một ngôi trường ở Bình Định - Ảnh 4
Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' vốn nổi tiếng vì làm nhiều việc thiện: Internet

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tọa lạc tại số 2 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định là nơi đào tạo ra nhiều học sinh giỏi cấp quốc gia, đoạt nhiều giải Olympic, là trường đầu ngành của giáo dục tỉnh Bình Định. Trường chính thức đi vào hoạt động trong năm học 2002 - 2003.

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