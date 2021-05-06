Ông bố bán con trai 2 tuổi lấy 562 triệu đồng để 'hú hí' du lịch cùng vợ mới cưới

Mới đây, một người đàn ông sẵn sàng bán con để lấy tiền tiêu xài, thậm chí còn chụp ảnh, quay phim số tiền bán con ruột để khoe mẽ sự giàu có khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sau khi bị cáo buộc bán con trai ruột hai tuổi để lấy tiền đi du lịch với vợ hai. Theo SCMP, người đàn ông họ Xie, được giao quyền nuôi cậu con trai thứ hai với cái tên Jiajia, sau khi ly hôn với vợ đầu tiên. Mặc dù được trao quyền nuôi con nhưng Xie không trực tiếp chăm sóc cậu bé mà gửi con nhờ anh trai ruột tên Lin sống ở thành phố Hồ Châu nuôi hộ.

Chân dung Xie - kẻ sẵn sàng bán con để lấy tiền - Ảnh: SCMP Được biết, một ngày nọ, Xie bất ngờ đến nhà anh ruột để tìm con trai và nói với gia đình rằng muốn đưa cậu bé Jiajia đi gặp mẹ. cậu bé Jiajia - Ảnh: SCMP Tuy nhiên, người anh trai của Xie phát hiện ra rằng cháu mình vốn không hề tới nhà mẹ ruột nên đã gọi điện chất vấn tên Xie. Với những câu trả lời quanh co, Lin nghi ngờ em trai đã làm việc không hay nên Lin đã báo với cảnh sát vào ngày 22 tháng 4.

Số tiền bán con được Xie khoe với bạn bè - Ảnh: SCMP Cơ quan cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện Xie đã bán con lấy tiền tiêu xài. Cụ thể, cậu bé đã bị bán cho một cặp vợ chồng không con ở tỉnh Giang Tô với giá 158.000 NDT (562 triệu đồng). Sau khi nhận được số tiền từ cặp vợ chồng ở Giang Tô, Xie dùng tiền này để đưa vợ mới cưới đi du lịch khắp đất nước Trung Quốc. Ngay lập tức, người vợ mới cưới của Xie cũng tố cáo và cho biết rằng tên này đúng là đã bán con trai mình để giảm bớt gánh nặng chăm sóc con cái. Xie còn chụp và quay video số tiền dày cộp để khoe mẽ sự giàu có với bạn bè. Cậu bé đã được trở về với bác của mình - Ảnh: SCMP Đây không phải là lần đầu tiên Xie từ bỏ đứa con của mình. Theo truyền thông địa phương Trung Quốc, Xie đã từng cho đi hai cô con gái từ cuộc hôn nhân trước vì hắn đang gặp khó khăn về tài chính.

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