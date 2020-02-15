Nữ sinh tự nhiên bị hàng xóm đồn chửa hoang, câu chuyện phía sau khiến dân mạng cười ngất

Xã hội 15/02/2020 11:51

Dân mạng lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười về nữ sinh viên về quê ăn Tết đột nhiên bị hàng xóm đồn chửa hoang.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười của một nữ sinh viên bị đội ngũ "camera hàng xóm" đồn chửa hoang khiến ai nấy không thể nhịn cười.

"Mình sắp phát điên rồi, mẹ mình đang tính mua bài trên loa phóng thanh xã để giải thích cho dân làng hiểu là mình chưa lấy chồng và không có chửa đẻ gì cả.

Chuyện là như thế này, mình học trên thành phố, ít về quê nên cũng ít gặp mọi người. Tết vừa rồi mình về quê lôi cả hai con mèo và một con chó về cùng vì không có chỗ gửi.

Quần áo của chúng nó hôi quá mình mang ra giặt, rồi phơi. Mấy bà hàng xóm sang chơi rồi về. Tự nhiên 5 hôm sau thím gọi bảo: 'Mày làm gì mà để cả làng đồn ầm là mày đi học rồi chửa hoang trên thành phố thế'.

Mình sốc, bắt xe về quê điều tra. Hóa ra mấy bà hàng xóm sang chơi thấy phơi toàn quần áo trẻ con thì đi nói linh tinh rằng mình ở cữ. Mình mới sinh viên năm 2 mà cữ thế nào, người yêu còn chưa có", dòng chia sẻ của nữ sinh viên.

Nữ sinh tự nhiên bị hàng xóm đồn chửa hoang, câu chuyện phía sau khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 1
Câu chuyện dở khóc dở cười khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: FB

Cụ thể, nữ sinh viên mang theo thú cưng về quê ăn Tết. Những bà hàng xóm nhìn thấy dây phơi quần áo của thú cưng nên hiểu lầm, tưởng đồ của trẻ sơ sinh nên đồn nữ sinh chửa hoang. 

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận đồng cảm của dân mạng: "Nói về những 'camera' này thì nói hoài không hết chuyện. Mình đặt xe ôm để đi làm thì bị đồn là lăng nhăng, nhiều người yêu, mỗi ngày một thằng tới đón đi làm"; "Haha cười xỉu. Hồi đó mình mua đồ về cho cún mặc cũng bị đồn là sinh con"; "Mình cũng từng như thế rồi đó, đưa quần áo của cún ra giặt thì bị hỏi là giặt đồ cho ai thế, mày chửa đẻ bao giờ. Đúng là khổ, bảo áo quần của cún thì kêu chó mà cũng mặc áo à"...

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