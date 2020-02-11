Xôn xao hình ảnh mẹ trẻ cho con bú giữa chỗ đông người: Dân mạng bình luận trái chiều

Hình ảnh bà mẹ trẻ cho con bú nơi công cộng gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
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Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh mẹ trẻ cho con bú nơi công cộng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hành động của bà mẹ nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số bình luận cho rằng làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, nhu cầu của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu nên mẹ có thể cho con bú ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Số khác lại nghĩ không nên biến mối liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con trở nên phản cảm nơi công cộng.
Theo Sina, bà mẹ trẻ Trung Quốc đang ngồi trên tàu điện ngầm thì con nhỏ bất ngờ khóc ré lên vì đói. Không còn cách nào khác, người mẹ vạch áo cho con bú, bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh.
Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận, chia sẻ.
"Ai làm mẹ rồi mới hiểu. Nhiều khi con khóc lả vì đói, không còn cách nào khác mới phải cho con bú nơi công cộng như vậy"; "Bản năng của phụ nữ là làm mẹ. Con đói con khóc mới quan trọng chứ người ngoài nhìn thì có là gì đâu"; "Cho con ăn thôi chứ có khoe thân khoe ngực đâu mà nói người ta phản cảm"; "Chắc con khóc dữ quá nên mới phải làm vậy"; "Nếu có con nhỏ mà phải đi ra ngoài thì nên mang theo chiếc khăn mỏng, để có thể che lại và cho con bú bất cứ lúc nào. Vừa không để con đói vừa không ảnh hưởng người xung quanh";...