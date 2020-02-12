Hình ảnh 'bàn chân hư hỏng' trên xe khách lúc nửa đêm khiến dân mạng bức xúc

Xã hội 12/02/2020 18:44

Hành động vô ý thức trên xe khách của nam thanh niên khiến cộng đồng mạng bức xúc, phẫn nộ.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ghi lại hành động vô ý thức trên xe khách của nam thanh niên khiến ai nấy vô cùng bức xúc. 

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Hành động vô ý thức trên xe khách khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: FB

"Đang trên xe khách các bác ạ... Mà nhìn thấy cảnh này không biết nói gì luôn. Chịu thật chứ, vô ý thức đến thế là cùng. Thêm cái nữa là ngáy to như máy cày.

Đính chính chút là mọi người xung quanh đều nhắc nhở, người ta nằm lại được 5 phút thì gác cả 2 chân lên như kia chứ không còn là 1 chân nữa", dòng trạng thái đăng kèm bức ảnh. 

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Cô gái áo xanh chắc phải ám ảnh lắm - Ảnh: FB

Được biết, bức ảnh được chụp trên một chuyến xe khách lúc hơn 1 giờ sáng ngày 12/2. Toàn bộ hành khách đã ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng ngáy rất to của một nam thanh niên.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn gác chân lên ghế của hành khách phía trước. Khi được mọi người xung quanh nhắc nhở, thanh niên co chân lại được vài phút, sau đó "chứng nào tật nấy" gác hẳn hai chân lên ghế.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận bức xúc: "Nói dân trí thấp thì lại tự ái"; "Nhìn mà tức á"; "Bỏ qua chuyện ngáy đi ha, dù sao cũng không kiểm soát được tiếng ngáy khi ngủ. Nhưng mà gác chân lên đầu người ta như thế thì không chấp nhận nổi. Gặp mình là mình không để yên đâu"; "Vì hành động này mà bị người ta đánh cho thì tôi cũng không lấy làm lạ"...

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