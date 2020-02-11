Bị người yêu đánh giữa đường vì 'có con rồi vẫn đi cặp trai lạ', cô gái trẻ phân trần gây sốc

Xã hội 11/02/2020 16:30

Chàng trai cho biết cả hai đã chung sống gần 4 năm và có con chung, nhưng cô gái vẫn phản bội anh nhiều lần. Clip đôi nam nữ xô xát giữa đường đang được dân mạng quan tâm, chia sẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ xô xát, cãi vã  giữa đường. Nguyên nhân là vì chàng trai phát hiện bạn gái chung sống nhiều năm đi chơi cùng người đàn ông khác.

Theo hình ảnh trong clip, thanh niên chỉ mặt chất vấn cô gái: "Mày ăn ở với tao mấy năm? Mày đã cắm sừng tao một lần rồi, đúng chưa?".

Chàng trai quay sang phân trần với người xung quanh rằng anh và cô gái đã chung sống gần 4 năm, còn có một đứa con chung. Đáng nói, đây không phải lần đầu anh bị lừa dối. 

Trong lúc giận dữ, nam thanh niên ra tay đánh người yêu. Anh này cũng ra sức giải thích mọi chuyện với chàng trai đang đi cùng cô gái.

Bị người yêu đánh giữa đường vì 'có con rồi vẫn đi cặp trai lạ', cô gái trẻ phân trần gây sốc - Ảnh 1

Bị người yêu đánh giữa đường vì 'có con rồi vẫn đi cặp trai lạ', cô gái trẻ phân trần gây sốc - Ảnh 2
Chàng trai mắng chửi bạn gái giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Cô gái trong clip cũng ra sức giải thích rằng mình không còn qua lại với nam thanh niên nữa. Cô cũng khẳng định không có giấy tờ pháp lý nào ràng buộc giữa hai người. 

Chứng kiến sự việc, người xung quanh khuyên nam thanh niên nên bình tĩnh, không dùng bạo lực.

Bị người yêu đánh giữa đường vì 'có con rồi vẫn đi cặp trai lạ', cô gái trẻ phân trần gây sốc - Ảnh 3
Đôi nam nữ xô xát giữa đường - Ảnh cắt từ clip
Bị người yêu đánh giữa đường vì 'có con rồi vẫn đi cặp trai lạ', cô gái trẻ phân trần gây sốc - Ảnh 4
Thanh niên cho mọi người coi hình đứa con chung của anh và cô gái - Ảnh cắt từ clip

Clip gây bão mạng và nhận được bình luận, chia sẻ trái chiều: "Không bênh ai nhưng giải quyết sự việc ầm ĩ giữa đường như thế mất mặt thật"; "Chuyện riêng thì đóng cửa bảo nhau, đánh nhau giữa đường có hay ho gì đâu"; "Nếu cặp đôi này có con chung thì thật tội cho đứa trẻ"; "Sống với nhau 4 năm, có con luôn mà không có giấy tờ pháp lý gì à, bó tay!";...

Phát hiện có người 'thầm thương trộm nhớ' chồng, vợ dằn mặt cao tay khiến dân mạng thích thú

Phát hiện có người 'thầm thương trộm nhớ' chồng, vợ dằn mặt cao tay khiến dân mạng thích thú

Màn làm quen trai giàu phiên bản lỗi cùng chiêu "dằn mặt" cao tay của cô vợ khiến dân mạng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   clip gây bão mạng đánh bạn gái đánh ghen giữa đường

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản