Chàng trai cho biết cả hai đã chung sống gần 4 năm và có con chung, nhưng cô gái vẫn phản bội anh nhiều lần. Clip đôi nam nữ xô xát giữa đường đang được dân mạng quan tâm, chia sẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ xô xát, cãi vã giữa đường. Nguyên nhân là vì chàng trai phát hiện bạn gái chung sống nhiều năm đi chơi cùng người đàn ông khác. Theo hình ảnh trong clip, thanh niên chỉ mặt chất vấn cô gái: "Mày ăn ở với tao mấy năm? Mày đã cắm sừng tao một lần rồi, đúng chưa?".

Chàng trai quay sang phân trần với người xung quanh rằng anh và cô gái đã chung sống gần 4 năm, còn có một đứa con chung. Đáng nói, đây không phải lần đầu anh bị lừa dối. Trong lúc giận dữ, nam thanh niên ra tay đánh người yêu. Anh này cũng ra sức giải thích mọi chuyện với chàng trai đang đi cùng cô gái.

Chàng trai mắng chửi bạn gái giữa đường - Ảnh cắt từ clip Cô gái trong clip cũng ra sức giải thích rằng mình không còn qua lại với nam thanh niên nữa. Cô cũng khẳng định không có giấy tờ pháp lý nào ràng buộc giữa hai người. Chứng kiến sự việc, người xung quanh khuyên nam thanh niên nên bình tĩnh, không dùng bạo lực. Đôi nam nữ xô xát giữa đường - Ảnh cắt từ clip Thanh niên cho mọi người coi hình đứa con chung của anh và cô gái - Ảnh cắt từ clip Clip gây bão mạng và nhận được bình luận, chia sẻ trái chiều: "Không bênh ai nhưng giải quyết sự việc ầm ĩ giữa đường như thế mất mặt thật"; "Chuyện riêng thì đóng cửa bảo nhau, đánh nhau giữa đường có hay ho gì đâu"; "Nếu cặp đôi này có con chung thì thật tội cho đứa trẻ"; "Sống với nhau 4 năm, có con luôn mà không có giấy tờ pháp lý gì à, bó tay!";...

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