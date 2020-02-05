Bắt gặp bạn gái đi cùng trai lạ, thanh niên lãnh cú tát trời giáng sau câu nói 'Đồ anh tặng em mặc đi với người khác'

Xã hội 05/02/2020 11:51

Clip ghi lại cảnh đôi nam nữ xô xát, cãi vã giữa đường khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Đặc biệt cách hành xử của cô gái trong clip khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ xô xát, cãi vã  giữa đường. Nguyên nhân là vì chàng trai phát hiện bạn gái mặc đồ mình mua để đi chơi cùng thanh niên khác. 

Theo hình ảnh trong clip, chàng trai chất vấn cô gái: "Bộ đồ của anh mua mà em đi ngồi với người khác. Em làm như vậy với anh là em đang sai, em đừng cố chấp. Em xin lỗi anh chưa?".

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Cô gái tát vào mặt chàng trai - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, cô gái tỏ ra khó chịu và cự cãi lại bạn trai. Cô thậm chí còn lột chiếc áo mặc ngoài trả lại cho nam thanh niên. Đỉnh điểm, cô tát mạnh vào mặt bạn trai và quát lớn: "Có thấy chỗ này đông người không?".

Còn thanh niên lạ mặt thì đứng ôm và cố gắng xoa dịu cô nàng. Chàng trai tiếp tục phân bua với những người xung quanh. Anh cho biết mình nhịn ăn để mua đồ cho bạn gái, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng trớ trêu "một chân đạp hai thuyền" này.

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Chàng trai đi cùng liên tục ôm và vỗ về cô gái trước mặt nam thanh niên - Ảnh cắt từ clip

Clip gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng: "Sắp 14/2 rồi, FA như tôi nhìn cảnh này thấy ấm lòng ghê"; "Chưa biết thực hư thế nào mà hành động cởi đồ, tát vào mặt bạn trai như thế là không được rồi"; "Hãnh diện lắm hay sao mà còn to tiếng thế nhỉ"; "Cô gái tự đánh mất hình ảnh của bản thân thôi"; "Thấy tội nghiệp thay cho anh bạn trai. Yêu đương mù quáng hay sao mà nhịn ăn, nhịn mặc để mua đồ cho bạn gái? Tỉnh táo lại đi!"..., dân mạng bình luận.

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