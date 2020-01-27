Sinh nhật anh trai đúng mùng 2 Tết, em gái tặng bánh sinh nhật 'của nhà làm ra' khiến dân mạng cười ngất

Xã hội 27/01/2020 11:55

Hình ảnh hài hước em gái tặng "bánh kem cắm nến" xịn sò cho anh trai khiến dân mạng cười ngất.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hài hước em gái chúc mừng sinh nhật anh trai đúng mùng 2 Tết thu hút sự chú ý của nhiều người. Chi tiết chiếm nhiều spotlight nhất chính là chiếc bánh sinh nhật mang đậm phong cách "của nhà làm ra".

Cụ thể, nam thanh niên đón sinh nhật trùng ngày mừng thọ bà nội. Có lẽ gia đình lo chuẩn bị cho ngày vui của bà nên quên béng mất ngày sinh của thanh niên.  

Thế nhưng may mà cậu có cô em gái tâm lý vẫn nhớ đến anh. Cô bé cẩn thận bóc bánh chưng, cắm thêm miếng chả giả làm cây nến. Tâm huyết hơn nữa, cô còn bôi thêm chút tương ớt cho "cây nến" trông như đang cháy.

Sinh nhật anh trai đúng mùng 2 Tết, em gái tặng bánh sinh nhật 'của nhà làm ra' khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 1
Hình ảnh hài hước em gái tặng bánh sinh nhật cho anh - Ảnh: FB

"Mình tò mò không biết có ai sinh nhật vào mùng 2 tết như mình không? Năm nay, sinh nhật rơi đúng vào mùng 2 tết - trùng với ngày mừng thọ bà nội luôn. Còn đây là cái bánh sinh nhật mà em gái làm cho mình gọi là có cái lễ", nam thanh niên đăng trong một hội nhóm.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được vô số bình luận thích thú. 

"Nỗi khổ của những đứa sinh nhật đúng vào dịp Tết là đừng mơ có bánh sinh nhật hay tiệc tùng gì hết. Chỉ có bánh chưng, giò chả các thứ thôi"; "Tui cũng vậy nè các bác, năm nay sinh nhật rơi vào mùng 1 Tết. Thế là bánh chưng kiêm bánh kem luôn. Nhưng mà bù lại được bắn pháo hoa chúc mừng, cả nước hân hoan chung vui luôn"; "Em gái ông tâm lý dễ sợ, nhà ông có tuyển con rể không"; "Em gái tuyệt vời thế còn gì nữa";..., dân mạng bình luận. 

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