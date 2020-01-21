Vợ làm tóc đón Tết, chồng đến tận salon đưa thêm tiền cùng ly trà sữa 'chống đói' khiến dân mạng nức lòng

Hình ảnh chồng nhà người ta đến tận salon đưa vợ tiền cùng ly trà sữa 'chống đói' để vợ yên tâm làm tóc khiến dân mạng xuýt xoa.

Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ luôn tăng mạnh vào dịp Tết, đặc biệt là dịch vụ uốn, nhuộm tóc. Tuy nhiên làm tóc thường tốn 5-6 tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày. Không ít người ngủ gà ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài, đói rã ruột vì phải chờ đợi quá lâu.

Mới đây, hình ảnh chồng nhà người ta mang trà sữa đến salon cho vợ "chống đói" khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ.

Chồng nhà người ta khiến dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

"Khách cứ đứng lóng ngóng ở ngoài, em thấy thế mới chạy ra hỏi :

- Em cắt tóc hả em?

- Không anh! Em chỉ mua trà sữa cho vợ em thôi ạ, sợ làm lâu đói với mang thêm cho nó ít tiền nhỡ làm đẹp không đủ tiền thôi ạ. Tết nhất mệt thật anh nhỉ.

- Tôi chạy ù vào gọi bà vợ ra ngồi thẫn thờ nghĩ, chắc bà này kiếp trước đi giải cứu thế giới nên kiếp này mới may mắn vậy", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh khiến nhiều chị em ghen tị.

Cô vợ cười mãn nguyện trước sự tinh tế của chồng - Ảnh: FB

Anh chồng ăn mặc giản dị, mang trà sữa cùng tiền đến salon cho vợ yên tâm làm đẹp. Còn cô vợ vừa vui vẻ trò chuyện, vừa nở nụ cười mãn nguyện trước sự tinh tế của anh chồng tâm lý.

Hình ảnh gây bão mạng xã hội, không ít chị em tranh thủ nhắc người yêu và chồng noi gương người đàn ông trong bức ảnh.

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà"; "Có anh nào giống anh này không, em cũng muốn lấy chồng"; "Anh chồng đáng yêu quá, ngưỡng mộ anh chị ghê"; "Chúc vợ chồng luôn luôn hạnh phúc"; "Lấy được anh chồng tâm lý như này thì quá là mãn nguyện rồi"...

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