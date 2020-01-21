Vợ làm tóc đón Tết, chồng đến tận salon đưa thêm tiền cùng ly trà sữa 'chống đói' khiến dân mạng nức lòng

Xã hội 21/01/2020 15:24

Hình ảnh chồng nhà người ta đến tận salon đưa vợ tiền cùng ly trà sữa 'chống đói' để vợ yên tâm làm tóc khiến dân mạng xuýt xoa.

Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ luôn tăng mạnh vào dịp Tết, đặc biệt là dịch vụ uốn, nhuộm tóc. Tuy nhiên làm tóc thường tốn 5-6 tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày. Không ít người ngủ gà ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài, đói rã ruột vì phải chờ đợi quá lâu. 

Mới đây, hình ảnh chồng nhà người ta mang trà sữa đến salon cho vợ "chống đói" khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ.  

chong nha nguoi ta 1

chong nha nguoi ta 2
Chồng nhà người ta khiến dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

"Khách cứ đứng lóng ngóng ở ngoài, em thấy thế mới chạy ra hỏi :

- Em cắt tóc hả em?

- Không anh! Em chỉ mua trà sữa cho vợ em thôi ạ, sợ làm lâu đói với mang thêm cho nó ít tiền nhỡ làm đẹp không đủ tiền thôi ạ. Tết nhất mệt thật anh nhỉ.

- Tôi chạy ù vào gọi bà vợ ra ngồi thẫn thờ nghĩ, chắc bà này kiếp trước đi giải cứu thế giới nên kiếp này mới may mắn vậy", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh khiến nhiều chị em ghen tị.

chong nha nguoi ta 3
Cô vợ cười mãn nguyện trước sự tinh tế của chồng - Ảnh: FB

Anh chồng ăn mặc giản dị, mang trà sữa cùng tiền đến salon cho vợ yên tâm làm đẹp. Còn cô vợ vừa vui vẻ trò chuyện, vừa nở nụ cười mãn nguyện trước sự tinh tế của anh chồng tâm lý. 

Hình ảnh gây bão mạng xã hội, không ít chị em tranh thủ nhắc người yêu và chồng noi gương người đàn ông trong bức ảnh.

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà"; "Có anh nào giống anh này không, em cũng muốn lấy chồng"; "Anh chồng đáng yêu quá, ngưỡng mộ anh chị ghê"; "Chúc vợ chồng luôn luôn hạnh phúc"; "Lấy được anh chồng tâm lý như này thì quá là mãn nguyện rồi"...

Cặp đôi Trung Quốc sinh con tóc vàng mắt xanh như Tây, mẹ chồng lén đi kiểm tra ADN rồi bật khóc

Cặp đôi Trung Quốc sinh con tóc vàng mắt xanh như Tây, mẹ chồng lén đi kiểm tra ADN rồi bật khóc

Câu chuyện cha mẹ và con cái không giống nhau ở Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng chồng yêu chiều vợ chồng thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản