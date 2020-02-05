Màn làm quen trai giàu phiên bản lỗi cùng chiêu "dằn mặt" cao tay của cô vợ khiến dân mạng thích thú.

Trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cô gái làm quen với trai đẹp đi Audi gặp phải cái kết khó ngờ khiến nhiều người thích thú.

Cụ thể, tài khoản Facebook D.M.L. (được cho là vợ của chủ xe) đăng ảnh chụp xe ô tô nhà mình kèm dòng trạng thái: "Có cô gái viết lên xe, lời yêu thương chàng trai ấy. Xin thưa chàng trai có cả trâu lẫn nghé rồi, cô có muốn tậu luôn cả hai không. Em nào ở chung cư X ơi, em không để lại số điện thoại thì liên hệ kiểu gì?".

Sau khi phát hiện có người 'thầm thương trộm nhớ' chồng mình... - Ảnh: FB

...chị vợ lập tức trích xuất camera để tìm 'tình địch' - Ảnh: FB

Sau khi phát hiện dòng chữ "Em muốn làm quen với anh, làm cách nào để quen anh ạ" cùng hình trái tim đầy tình cảm trên thân xe của chồng, chị vợ đã trích xuất camera và phát hiện danh tính cô gái trẻ đang "thầm thương trộm nhớ" chồng mình.

Bài đăng của chị vợ gây bão mạng và khiến dân tình xôn xao bình luận. Người khen cô gái "tinh mắt", "khéo chọn". Số khác lại cho rằng cô gái ham vật chất nên nhắm đến chủ xe Audi tiền tỷ, ai ngờ lại bị vợ chủ xe... ngáng đường.

Bên cạnh đó, nhiều chị em lại ngợi khen vợ chủ xe quá cao tay khi đã dằn mặt cô gái lạ kia một cách thâm thúy như thế.

"Khi bạn gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm"; "Chạy cho nhanh chứ 'trâu và nghé' nhà ảnh đến tìm bây giờ"; "Haha chị vợ đỉnh quá, diệt ngay màn làm quen này từ trong trứng nước"; "Chắc chỉ đùa thôi mà"..., dân mạng bình luận về màn làm quen trai giàu thú vị này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-co-nguoi-tham-thuong-trom-nho-chong-vo-dan-mat-cao-tay-khien-dan-mang-thich-thu-350194.html